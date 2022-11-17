Второго ноября в Алжире прошла церемония закрытия саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) — первого с 2019 года. Всё это время попытки провести встречу сталкивались с неразрешимыми препятствиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Арабы

Из-за пандемии заседание несколько раз откладывалось. А когда проведение встречи стало возможным, половина (!) лидеров арабских государств отказалась приезжать в Алжир. Одни — сославшись на занятость, а другие (в частности, президент Египта) — из-за политических разногласий с руководством страны. На самом же деле их отсутствие на саммите является следствием кризиса самой идеи Лиги арабских государств как организации.

С тех пор как США вторглись в Ирак в 2003 году, Лига перестала играть сколько-нибудь значимую роль на Ближнем Востоке. Организация не смогла внятно отреагировать на действия Вашингтона и тем самым расписалась в своём бессилии.

Стоит отметить, что так было далеко не всегда. В годы арабо-израильских войн именно ЛАГ стала той площадкой, где арабские страны могли выступить в качестве единой политической силы, с которой были вынуждены считаться даже сверхдержавы.

Но в 2003 году половина арабских стран не захотела (или побоялась) высказаться в защиту Ирака и в поддержку Саддама Хуссейна. ЛАГ также проигнорировала все последующие события в арабском мире: революции «арабской весны», вторжения в Ливию и Йемен, войну в Сирии и процесс нормализации отношений между рядом арабских государств и Израилем. Почему? Как говорят арабы — потому что «мёртвые не умеют говорить».

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

Предполагалось, что саммит в Алжире сможет восстановить репутацию ЛАГ. В арабском мире за последние годы накопилось множество противоречий, и власти Алжира неоднократно заявляли, что они готовы выступить посредниками при решении всех спорных вопросов.

Однако сам факт проведения саммита в Алжире привёл к новым разногласиям. Делегации ряда государств отказались приезжать в Алжир из-за того, что в саммите могла принять участие делегация Сирии. В итоге алжирским властям пришлось попросить сирийцев отказаться от участия в заседании.

Таким образом, ситуация в Сирии была вычеркнута из повестки дня саммита. Хотя изначально планировалось, что именно в Алжире будет принято решение о возвращении Сирии в ряды ЛАГ.

Решающую роль в этом сыграли Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ: ведь чем больше у вас денег — тем больше влияния. С подачи этих держав из повестки саммита была также благополучно вычеркнута и ситуация в Йемене. Её саммит также предпочёл на заметить.

С большим трудом властям Алжира удалось поднять вопрос о ситуации в Палестине, но и здесь участникам встречи не удалось достичь консенсуса, что само по себе нонсенс.

По сути, Лига арабских государств возникла в качестве реакции на ситуацию в Палестине. На протяжении 77 лет своего существования организация выступала за неприятие израильской оккупации Палестины и против нормализации отношений с Израилем, а также — за бойкот Израиля на всех уровнях.

Теперь же в арабском мире возник блок стран, которые, наоборот, выступают против любой конфронтации с Израилем. К их числу относятся ОАЭ, Бахрейн, Марокко и (в меньшей степени) Египет и Иордания.

Ряд других стран — Ливан, Ирак, Сирия и Йемен, формируют коалицию (или, как будет правильнее перевести с арабского, «ось») во главе с Ираном. Который не является арабской страной и преследует свои собственные цели.

Особняком стоит Саудовская Аравия, для которой первостепенным вопросом является противостояние с Ираном, поэтому Эр-Рияд придерживается подчёркнуто нейтральной позиции по ситуации в Палестине. Такой же позиции придерживаются Кувейт и Оман.

riots palestine Волнения в Палестине

Неудивительно, что по итогам саммита не удалось найти решения и по этому ключевому для арабского мира вопросу.

Итак, саммит «арабского единства», как его называют в алжирских СМИ, фактически стал саммитом «арабских противоречий».

Итоговая декларация, подписанная по итогам заседания, содержит ряд общих положений, пожеланий и уверений друг друга в нерушимости арабского братства. А на деле заседание показало, что эпоха «арабской солидарности» окончательно ушла в прошлое.

И поскольку интересы крупнейших коалиций арабских государств прямо противоречат друг другу, можно ожидать, что в будущем Ближний Восток охватит новая череда конфликтов, поскольку в регионе больше не осталось площадки, где лидеры арабских государств могли бы прийти к соглашению.