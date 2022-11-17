* запрещённая в России организация

В Италии прошли задержания представителей неонацистской ассоциации «Орден Хагала», которые планировали нападения на полицейских и карабинеров. Проверки возможных членов и обыски в их домах проходят по всей стране, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Так, четыре человека были задержаны в Неаполе, в пригороде которого базируется штаб-квартира организации. Ещё один подозреваемый в подстрекательстве к совершению преступления на почве расовой, этнической и религиозной ненависти находится в Риме.

Расследование было организовано ещё в 2019 году. В полиции определяют «орден», как подрывную неонацистскую, антисемитскую и расистскую ассоциацию. Его члены обучались за границей рукопашному бою и обращению с оружием, а также планировали нападения на казармы карабинеров в Марильяно под Неаполем.

Но наибольший интерес среди итальянцев вызвало то, что боевики контактировали в том числе с неонацистским батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве посредника выступал один из подозреваемых — выходец с территории б. УССР Антон Радомский.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при сдачи в плен с «Азовстали»

Всё это вызвало естественное возмущение в Италии, поскольку ранее многие итальянские СМИ называли боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патриотами и борцами за независимость. В героизирующих нацистов статьях говорилось, что они весьма эрудированы и любят читать Канта.

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Ряд пользователей не понимает, почему итальянское правительство арестовывает идейных сторонников тех, кому оно же отправляет оружие.

«Контакты с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Как странно, а почему мы арестовываем этих и вооружаем тех?» — поинтересовался Лука А.

Никита Третьяков ИА REGNUM База националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«А батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это разве не те вооружённые до зубов герои западного мира, которые защищают свободу? Они тоже неонацисты? Нет, правда?» — издевается Франческо А.

«Если нацисты, а есть нацисты… т.е. киевские боевики — это спустившиеся с небес ангелы, призванные победить зло, а итальянские — страшные преступники», — заметил Мануэль Л. П.

Впрочем, некоторые комментаторы оказались действительно напуганы целями экстремистов. Многие отмечают, что этого стоило ожидать после поддержки киевского режима.

«Кто знает, сколько террористов мы приняли у себя, учитывая, что мы сами вооружаем и поддерживаем нацистов», — сетует Элена М.

«Может стоит задуматься, ведь мы подобным людям [на территории бывш. УССР] отправляем деньги и оружие», — заключил Клаудио В.

Также в соцсетях пользователи задаются вопросом, являются ли члены «Ордена Хагала» также простыми любителями немецкого философа и почему столько внимания уделяют простому книжному клубу.

«Зачем арестовывать простых читателей Канта?» — спрашивает Эммануэле С.

«Полиция нашла в их штабе работы Канта? Наверное, они просто обменивались его книгами» — иронизирует Пьер Паоло П.