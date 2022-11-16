Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам заседания Совета безопасности с участием членов правительства, военных, пограничников и полицейских постарались сбить панику, которая охватила страну после инцидента в Люблинском воеводстве, вызвавшего гибель двух польских рабочих из-за падения ракет систем ПВО киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Дуда и Моравецкий в прямом эфире заявили, что нет оснований говорить о намеренном нападении на Польшу. Как сообщается, «Дуда подтвердил слова президента США Джо Байдена, который сообщил странам G7 и партнерам по НАТО, что взрыв был результатом работы киевской противовоздушной обороны». Моравецкий в свою очередь подчеркнул, что, «возможно, на этот раз задействование статьи 4 Устава НАТО не потребуется». Между тем ранее Варшава анонсировала проведение консультаций с Североатлантическим альянсом по вопросу задействования 4 и даже 5 статей Устава НАТО. С чем связан такой откат польских властей? Точно сказать трудно, но предположим, что на Варшаву повлияла позиция Байдена, который фактически исключил причастность России к инциденту в Люблинском воеводстве. Для правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) это выгодно, ведь иначе пришлось бы принимать серьезные решения в отношении Москвы на фоне того, что, как пишет портал Onet, жители в месте падения ракет киевского режима опасаются «ответных мер» польских властей, поскольку таковые способны привести к тому, что «российские ракеты могут снова упасть на нашу территорию». Что дальше? Очевидно, что киевский режим создал для Польши огромные проблемы.

Во-первых, он показал уязвимость ее системы ПВО. Главное командование родов Вооруженных сил Польши оправдывается тем, что «ни одна армия не имеет системы противовоздушной обороны, которая защищает территорию целой страны», а задачами ПВО «является, в частности, защита критической инфраструктуры». Однако в нынешней напряженной ситуации это мало кого успокаивает. «Где министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак? — задается вопросом портал Dziennik. — Когда дело дошло до кризиса, когда некоторые даже задаются вопросом, а не пришел ли «час Х», и в Польше вот-вот начнется война, сам Блащак и все министерство как в рот воды набрали». Аналогичные вопросы звучат и в адрес польских властей, которые в течение нескольких часов после инцидента ничего не объясняли полякам, которые были вынуждены ориентироваться в ситуации по западным изданиям. Этот «режим тишины» вызвал недовольство даже у тех экспертов и журналистов, которые обычно поддерживают правящую коалицию. Звучит критика и в адрес США, чей президент «в марте в Варшаве заявил, что Североатлантический альянс будет защищать каждый дюйм территории НАТО», но «сегодня стало ясно, что на данный момент эта защита не работает по всей линии».

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

Во-вторых, определение виновным в происшествии киевского режима ставит перед Варшавой тяжелую задачу. По горячим следам польские власти поспешили поиграть мускулами перед Москвой. Вчера, 15 ноября, поздно вечером в МИД Польши был вызван посол России Сергей Андреев. Как пояснил на следующий день радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, нельзя исключить высылку российского посла из Варшавы, но для такого жеста должны быть «основания». В таком случае теперь в МИД Польши необходимо вызывать посла киевского режима и требовать как официальных извинений, так и материальной компенсации семьям погибших и пострадавшим. Объяснения должен дать и Владимир Зеленский, который «оперативно» связался после инцидента с Дудой и «выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора». Получается, что Зеленский как минимум откровенно лгал главе польского государства и в его лице всем полякам. Более того, в социальных сетях хватает высказываний поляков, которые усматривают в инциденте в Люблинском воеводстве сознательную провокацию киевского режима, направленную на «втягивание Польши в войну против России».

Время покажет, как именно польская правящая коалиция будет решать эти вызовы и сможет ли она справиться с ними. Вместе с тем у нее сейчас появился неожиданный «союзник». Председатель ведущей оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск заявил, что «не может быть никаких сомнений в том, что это Россия несет стопроцентную ответственность» за происшествие в Люблинском воеводстве, и призвал к «единству и солидарности, невзирая на разногласия, конфликты и политические эмоции». Однако жест «доброй воли» в адрес «Права и Справедливости» не стали повторять ряд политиков в его собственной партии. А тезис о «вине России» в падении ракет киевского режима на территории Польши — не его собственное изобретение, а повторение слов канцлера Германии Олафа Шольца. Учитывая, что «Гражданская платформа» в глазах PiS квалифицируется как «немецкая партия», а Берлин является объектом постоянных нападок главы «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского, правящая партия может отказаться от использования «подсказки» Шольца.