Активное обсуждение в соцсетях 15 ноября вызвало заявление британского премьера Риши Сунака о том, что Китай является самой большой государственной угрозой для экономической безопасности Великобритании.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

По имеющейся информации, Сунак заявил об этом на полях саммита G20 в Индонезии.

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По его словам, «Китай однозначно представляет системную угрозу» и «системный вызов», «большую государственную угрозу» для экономической безопасности Великобритании.

«Где его такого отыскали только???» — недоумевает подписчица новостного телеграм-канала Гульсина.

«Ну его и понесло», — характеризует заявление Сунака Денис Л.

«Думаю, Си над ним смеётся», — рассуждает Максим.

«Сунак мне чем-то мистера Бина напоминает», — иронизирует Анна А.

«Англосаксы — это и есть угроза всему миру!» — комментирует Андрей А.

«Англичане гадят», — смеётся Юрий.

«Риши, уж помолчал бы. А то чья бы корова мычала…» — оставила саркастический комментарий Анна С.

«Когда Риши Сунак не хочет работать, он придумывает себе врагов, которые ему мешают…» — рассуждает Лидия З.

HM Treasury and The Rt Hon Rishi Sunak MP Риши Сунак

«Говорит и при этом на США посматривает, ищет поддержки», — предположил Роман Р.

«Где их в Великобритании таких берут? Один хлеще другого! Пару недель в должности, а наговорил уже…» — пишет Татьяна.

«Когда бриты и американцы что-то кричат про Китай, я вижу дрожащих чихуахуа, гавкающих на ротвейлера. Как хорошо написали: не будите спящего дракона!» — отметил Z.

«Не знает, что делать, как выходить из ямы, и начинает, впрочем, как все они, врать своему народу, что это всё из-за России и теперь ещё и из-за Китая», — подчеркнула Мария.

«Да он, однако, Джонсона переплюнет скоро», — убеждён Денис.

«Можно ставить опять ставки на нового премьера: сколько продержится на посту», — подытожила обсуждение Mila.