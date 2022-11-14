Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению почему-то поднял вопрос о сроках пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Обозначение этой темы носит странный характер, ведь этот контингент появился в регионе по результатам второй карабахской войны на основе мирного соглашения о прекращении огня, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 2020 года. Срок пребывания миротворцев определен в пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не заявит за полгода до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Значит, впереди еще три года и выносить этот вопрос в публичное политическое пространство преждевременно.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы

Тем не менее Пашинян заявил, что, «если Россия решит вывести миротворцев из Карабаха, она должна обратиться в Совет Безопасности ООН, отметить, что зафиксировала угрозу, но не может ее предотвратить», и тогда «место российских миротворцев должны занять другие». Некоторые армянские эксперты утверждают, что таким образом премьер отреагировал на недавнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше, когда тот заявил, что «нахождение российских миротворце в Нагорном Карабахе носит временный характер». С формальной точки зрения он прав. Но Баку до сих пор не ставил вопрос о выводе из региона российских миротворцев. Более того, на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным в формате трехстороннего саммита Алиев говорил, что «в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не зафиксировано серьезных инцидентов», но «были спорадические инциденты на территории, не входящей в зону ответственности миротворческих сил», что на этом направлении нет «системного кризиса». Иную интерпретацию событиям дал Пашинян. По его словам, на саммите в Сочи он говорил о готовности подписать документ о продлении мандата миротворцев в Карабахе, «однако стороны не достигли взаимопонимания в этом вопросе». Пашинян отметил, что Ереван предлагал разные варианты, в частности, продление мандата миротворцев на 5—20 лет или неопределенный срок.

Это неудивительно, ведь проблема в стремлении армянской стороны осуществить подмену понятий. Дело в том, что вскоре после соглашения 9 ноября 2020 года российский президент предлагал лидерам Армении и Азербайджана определить статус российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, связывая его с «уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия». Но на этом направлении конфликтующие стороны не предприняли ни одного конкретного шага навстречу друг к другу, что создает проблемы и для миротворцев в обеспечении операции и стабильности в Нагорном Карабахе. Так, речь идет о точном определении зоны ответственности миротворческого контингента. Армения и Азербайджан в любой попытке нарушения линии соприкосновения обвиняют в первую очередь миротворцев. При этом именно армянская сторона, способствовавшая переносу переговорного процесса по мирному договору с Баку на западные площадки, стала выступать с идеей создания дополнительных, а точнее, дублирующих механизмов по обеспечению безопасности и прав армян Нагорного Карабаха путем дополнительного ввода в зону конфликта международного миротворческого корпуса.

Администрация президента России Трёхсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

В этой связи близкие к Пашиняну армянские эксперты вводят в информационное поле следующие тезисы. Первый: в силу того, что Россия «оказывается в сложной ситуации из-за кризиса на территории б. УССР, она может принять решение о досрочном выводе своих миротворцев из Нагорного Карабаха». Второй: «Путин и Алиев могут решить проблему миротворцев без участия Армении, отсекая ее от Нагорного Карабаха». Третий, экзотический: Баку, чтобы не портить отношения с Москвой, может согласиться с проектом подмандатного управления Нагорного Карабаха с военным присутствием России, что позволит ему серьезно влиять на ход событий в самой Армении. Как видим, эти тезисы ориентированы на то, чтобы подогревать в Армении антироссийские настроения. Не случайно в европейских изданиях раскручивается тезис президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которому Москва в регионе «играет в пользу Баку и Анкары, чтобы ослабить Ереван, с которым раньше была близкой». Именно в таком контексте подается появление в Армении на границе с Азербайджаном гражданской миссии ЕС и наблюдателей от ОБСЕ.

Но интрига этим сюжетом не исчерпывается. Алиев заявил, что миссия ЕС поможет провести делимитацию армяно-азербайджанской границы и приблизит стороны к заключению мира, поэтому азербайджанцы готовы сотрудничать. То есть Ереван и Баку стали сходиться в том, что вмешательство Евросоюза не обострит ситуацию в многострадальном регионе и стороны могут выйти на подписание мирного договора при западном, а не московском посредничестве. Если это так, то понятно, почему российские миротворцы стали восприниматься как помеха в развертывании в регионе нового геополитического сценария. Однако есть сильное опасение, что открытый зондаж Пашиняна на этом направлении и косвенное, не столь заметное подыгрывание ему со стороны Алиева коррелируются с устремлениями Запада с целью создать проблемы для России на Юге и не имеют ничего общего с установлением мира в регионе. Алиев понимает, что за спиной Еревана торчать «уши» Парижа, что его появление в Закавказье осложнит жизнь Турции, ведь Париж и Анкара находятся не в лучших отношениях, в том числе потому, что Франция поддерживает Грецию. К тому же Париж сильно обижен на Москву из-за усиления влияния Москвы в Западной Африке, традиционной французской вотчине.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Поэтому нельзя исключать, что Баку будет пытаться разыграть «карабахскую карту» и в диалоге с Западом. Это для него способ сохранить свою позицию в Евросоюзе, учитывая, что некоторые европейские страны заключили долгосрочные контракты на поставки азербайджанского газа, и в условиях энергетического кризиса Азербайджан и ЕС вряд ли рискнут терять хорошие отношения. В свою очередь, Ереван, по всем признакам, рассчитывает либо выиграть на этом направлении, либо получить больше времени для подготовки новых решений. В целом же возможные совместные требования Баку и Еревана о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха будут зависеть от общей ситуации в мире и окажутся обусловлены ее резкими изменениями, которые сегодня сложно спрогнозировать. Нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий.