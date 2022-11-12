Еще совсем недавно, особенно после личной встречи в Праге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, казалось, что диалог между лидерами двух государств начинает приобретать устойчивый характер. Все шло именно к этому.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Ранее между ними состоялся телефонный разговор, после чего Эрдоган заявлял, что если диалог состоится, то его итогом станет объявление о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами. Было заявление турецкого телеканала Ulusal со ссылкой на анонимный источник в МИД Турции о том, что «Анкаре необходимо это сделать по горячим следам». В этой связи близкие к турецким дипломатам источники утверждали, что этот вопрос Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, что российская сторона поддерживает двусторонний формат Анкара — Ереван, который сейчас осуществляется только на уровне спецпредставителей двух стран. «Атмосфера положительная. Нет смысла проводить встречу Эрдоган — Пашинян на территории третьих стран, — утверждала турецкая телекомпания TRT. — Ее можно провести в Карсе, в Анкаре или даже в Ереване». При этом армянская сторона заявляла, что готова к диалогу с Турцией «без предисловий», в то время как Анкара связывала процесс нормализации с подписанием мирного договора между Ереваном и Баку и открытием так называемого Зангезурского коридора, связывающего западную часть Азербайджана через территорию Армении с Нахичеванью.

Но и на этом направлении после дипломатического марафона на московской, брюссельской, тбилисской и вашингтонской площадках вроде бы появился свет в конце тоннеля, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян чуть ли одновременно заявили о возможности подписания мирного договора «еще до конца нынешнего года». Тем более что Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что «политические центры не готовы признать независимость Нагорного Карабаха и с этим надо смириться». Он указал, что в предполагаемом мирном договоре с Азербайджаном может вообще исчезнуть упоминание о Нагорном Карабахе, что проблему этого конфликта следует отделить от процесса нормализации отношений с Баку, территориальная целостность которого признается Ереваном. На днях глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что готов к встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

primeminister.am Никол Пашинян

И вдруг срыв. Алиев, выступая в Шуше, заявил следующее: «Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Они должны понять это, чтобы не стать во второй раз жертвой тех, кто сидят за границей и хотят рассматривать этот регион как площадку для игр. Если понадобится, то мы еще раз продемонстрируем это и добьемся желаемого». Пашинян отреагировал на это негативно, обвинив Алиева в нарушении Трехстороннего заявления, принятого 31 октября в Сочи с участием Путина, где содержится договоренность «о воздержании от применения силы и угрозы ее применения». При этом казалось, что Алиев под внешними покровителями Армении имеет в виду прежде всего Иран, который сосредоточил на границе с Азербайджаном вооруженные силы и проводит там военные учения» под кодовым названием «Эктедар» («Сила»). Ясность в оценку ситуации внес Эрдоган. На брифинге перед вылетом в Самарканд для участия в 9-м саммите Организации тюркских государств, говоря о перспективах нормализации отношений с Ереваном, он заявил, что «армянские диаспоры во Франции и США оказывают давление, что отражается и на процессе, и все зависит от руководства Армении».

То есть Турция к набору прежних условий к Армении стала вводить новые, связанные с «укрощением» западных армянских диаспор. Анкара почувствовала, что США теперь намерены перебросить «прямой мост» от Турции до западной армянской диаспоры. Похоже, что они предлагают Эрдогану развести навязанную Азербайджаном вилку: двухсторонние отношения с Арменией и нагорно-карабахский конфликт, направить ход событий в параллельное русло, встраивая в них сюжеты, связанные с западной армянской диаспорой. Анкаре предлагается сыграть «на выезде» в Закавказье по иному сценарию, изменить свое отношение к статусу Нагорного Карабаха, выставив эту проблему в качестве «нового креативного подхода» с целью урегулирования отношений с Ереваном. И не только это. Вашингтон может предложить рассматривать ситуацию сквозь призму признания вины Турции в геноциде армян 1915 года, чтобы перевести турецко-армянские отношения в особый формат без участия Баку. При этом нельзя исключать, что Анкару будут выводить из карабахской игры и встраивать в геополитическую схему с учетом курдского фактора, обозначать две проблемы, которые своими корнями уходят в Османскую империю.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Говоря иначе, карабахская проблема начинает интернационализироваться в новом варианте, что и вызывает повышенную политическую нервозность в Баку. На этом пути уже сделаны первые шаги. Армении удалось провести «рокировку», добившись появления в зоне конфликта наблюдателей ЕС в рамках созданной международной мониторинговой миссии и наблюдателей от ОБСЕ. Как ни крути, но эти действия стали сковывать возможности Азербайджана для балансирования на грани вооруженного конфликта. Баку упредить такие ходы Еревана не удалось. Что дальше? Либо Эрдоган примет предлагаемые американцами правила игры, выходя на самостоятельный диалог с Пашиняном. Либо нужно быть готовыми к фактору введения «армянского вопроса» в мировую политику, и тогда появляется риск новой войны Армении с Азербайджаном. В Самарканде состоялась встреча Алиева с Эрдоганом. Они обсуждали проблемы региональной безопасности в новых условиях и итоги сочинской встречи Путин — Алиев — Пашинян. Дальше, возможно, произойдет реанимация Минской группы ОБСЕ и возобновятся переговоры в этом формате. В Закавказье наступает новый, вероятно, длительный и сложный этап. Эрдогану уже послали «сигнал».