Когда папа Римский Франциск во время возвращения 6 ноября из Бахрейна, отвечая на борту самолета на вопрос испанского журналиста о «мирных переговорах» относительно конфликта с б. УССР, заговорил о «любви к украинскому и русскому народу», это выглядело несколько необычно и вызывало вопрос, что за этим стоит.

Иван Шилов ИА REGNUM Архиепископ Святослав Шевчук и папа Римский Франциск

Дело в том, что уже на следующий день, 7 ноября, в Ватикане состоялась встреча понтифика с главой Украинской греко-католической церкви архиепископом Святославом Шевчуком в рамках его недельного посещения Рима. В итальянской столице Шевчука ждет обширная программа. Помимо аудиенции у папы, он планирует встретиться с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, представителями Римской курии, а также «некоторыми послами, аккредитованными при Святом престоле». Очевидно, что лидер украинских униатов постарается выжать максимум политических дивидендов в интересах киевского режима из этих переговоров. Не исключено, что поэтому папа Франциск накануне беседы с Шевчуком сделал упреждающий ход, сказав: «Меня поражает жестокость, которая не свойственна русскому народу, возможно, потому, что русский народ — великий народ. Это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну за приключениями. Я предпочитаю думать об этом именно так, потому что очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который по сей день вдохновляет нас, христиан, мыслить по-христиански».

Судя по реакции ряда украинских дипломатов, посыл понтифика достиг адресатов. Посол киевского режима при Святом престоле Андрей Юраш в своем блоге сообщил: «Чтобы осознать русский «гуманизм», в который верит папа, было бы достаточно просто посетить сейчас Украину и увидеть, как 4,5 миллиона человек остались без электричества и воды, «наслаждаясь» этим российским «гуманизмом». А посол киевского режима в Японии Сергей Корсунский добавил: «Понтифики начинают все одинаково, а заканчивают по-разному. Кто-то становится Иоанном Павлом II, кто-то начинает увлекаться «русским гуманизмом» и Достоевским». Такое хамство дипломатов киевского режима в адрес папы Франциска создавало проблему для архиепископа Шевчука, который в этой ситуации должен был проявить большую выдержанность, чтобы не дать повода заподозрить себя в солидарности с авторами оскорбительных заявлений. Отсюда его интригующий ход. Явилось ли это импровизацией или было домашней заготовкой, но лидер украинских униатов на встрече с понтификом сообщил, что «война на Украине является явно колониальной, и предложения мира, поступающие к нам из России, — это не что иное, как усмирение колонии. За этим стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви».

(сс) Половко Сергей Николаевич Главный собор Католикоса Украинской грекокатолической церкви

«Антиколониальная» риторика Шевчука говорит о том, что киевский режим сделал определенные выводы, осознав, что в случае с Ватиканом и папой Франциском использование традиционного нарратива о б. УССР как «защитнице Европы от русских орд» успеха не принесет. Политика нынешнего понтификата «показывает, что эра папы как капеллана НАТО закончилась», отмечал не так давно американский католический портал Crux. По мнению издания, позиция Ватикана по существу конфликта на территории б. УССР «часто кажется ближе к позиции Пекина, чем, скажем, Вашингтона или, если уж на то пошло, Рима». А «тот факт, что Франциск и его союзники в Ватикане иногда больше похожи на Китай или Индию, чем на своих исторических партнеров на Западе, естественно, является одной из причин недовольства некоторых католических критиков». Но «американским и европейским католикам, вероятно, следует привыкнуть к тому, что… какими бы ни были папы сегодня, им, похоже, больше не суждено быть капелланами Североатлантического альянса». Судя по всему, на этом и решил сыграть Шевчук, использовав также личную неприязнь аргентинского папы к «современным империям». Ведь в упомянутом выше ответе понтифика на вопрос испанского журналиста Франциск подчеркнул, что идет «мировая война», а «когда империи слабеют, они должны начинать войну, чтобы чувствовать себя сильными и продавать оружие».

(сс) Jeffrey Bruno Папа римский Франциск

Вместе с тем нельзя сказать, что глава УГКЦ прибегнул к чему-то новому. Он всего лишь реанимировал приемы, которые во время Второй мировой войны использовали украинские националисты, работавшие на Третий рейх. Напомним, что в меморандуме ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандеры об условиях сотрудничества ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с гитлеровской Германией от 14 августа 1941 года говорилось: «Украинский народ против любого угнетения Украины, равно исходит ли он от еврейского большевизма или русского империализма». А в справке начальника 6-го Отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР Головлева о ведении украинскими националистами пропагандистской работы среди местного населения и обращениях их к народам СССР (сентябрь 1943 года) сообщалось, что в листовках УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), адресованных «к армянам и народам Кавказа», говорится: «Сегодня все народы стоят перед задачей перестройки мира на национальных началах. В основание его будет положено существование национальных государств народов Европы и Азии». Тогда украинским националистам не удалось использовать «антиколониальную риторику» против антигитлеровской коалиции. Вряд ли сегодня это получится у униатов, поддерживающих киевский режим, который существует только благодаря накачке его оружием и ресурсами со стороны империалистических Вашингтона и Лондона.