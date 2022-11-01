Состоявшееся 1 ноября 2022 года заседание комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, посвященное обсуждению проекта бюджета на 2023–2025 гг., запомнится беспрецедентным заявлением председателя МГД Алексея Шапошникова. В специальном обращении спикер призвал депутатов поступиться правом законодательной инициативы и принять проект бюджета без внесения поправок 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

В целом рядовое мероприятие из тех, на которых лоббируются интересы тех или иных финансово-промышленных групп, департаментов, ведомств, а порой и рядовых москвичей, ознаменовалось сенсацией. Первым взявший слово Алексей Шапошников сходу взял «быка за рога» и в своей не лишенной гражданского пафоса речи призвал народных избранников присоединиться к большинству и проявить солидарность с мэрией Москвы.

«Сегодня мы впервые в современной истории рассматриваем городской бюджет, созданный в условиях, с которыми никто из нас никогда еще не сталкивался. Бюджет на предстоящие 3 года сверстан в условиях беспрецедентного санкционного давления: разрыва экономических связей на уровне целых государств, регионов и отраслей. Мы живем и работаем в условиях финансовой блокады и других откровенно враждебных действий.

В этой связи парламентское большинство, состоящее из фракций партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также депутатского объединения «Моя Москва», рассмотрев проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, поддержали данный законопроект и выступили с консолидированным предложением принять его в кратчайшие сроки без внесения поправок на заседании 2 ноября. То есть уже завтра.

10 октября президент России Владимир Путин, обращаясь к руководителям органов власти субъектов Российской Федерации, в частности, сказал, что внешнее давление накладывает и особую, ещё более высокую степень ответственности на глав регионов, как и в принципе на руководителей всех уровней власти, требует ещё большей концентрации, консолидации усилий ради достижения стоящих перед нами целей.

Цель у нас одна — благополучие москвичей!

Уверен, что в сегодняшних условиях и закон о бюджете требует такой же концентрации при обсуждении и оперативного консолидированного принятия, и не должен служить поводом для демонстрации своих амбиций и узкопартийных интересов.

Ни в коем случае не подвергая сомнению право законодательной инициативы, полагаю необходимым и возможным в имеющихся условиях поступиться этим правом в пользу прав москвичей на консолидированное решение исполнительной и законодательной власти относительно закона о бюджете на ближайшие 3 года.

Скорейшее принятие основного финансового закона позволит Москве планомерно решать вопросы социального обеспечения, реализации мер поддержки и проектов развития. Учитывая всё вышесказанное, обращаюсь к фракциям партий «Яблоко» и «КПРФ», а также к независимым депутатам Мосгордумы с предложением присоединиться к инициативе своих коллег, и в этом особенным для всех нас году принять проект бюджета без внесения поправок на заседании 2 ноября», — заявил председатель Мосгордумы.

Находящаяся в меньшинстве оппозиция не раз обращала внимание на культивируемую в столичном парламенте политику двойных стандартов, и злоупотребление партией власти своим большинством. Разделяя некоторые тезисы, озвученные Шапошниковым, пусть они и из разряда очевидного, обратили внимание на то, что речь спикера как нельзя полно иллюстрирует предъявляемые оппозицией обвинения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Шапошников

Посудите сами, член партии «Единая Россия» не раз заявлявший, что он и его соратники работают над бюджетом круглый год. А многие их инициативы находят в нем отражение, вдруг призывает политических конкурентов отказаться от защиты интересов своих избирателей и принять предложение «Единой России», их попутчиков и московских чиновников. При этом ссылается на справедливые слова президента. Только представляется, что глава государства, говоря о консолидации усилий, имел в виду работу на благо граждан, а не безоглядную поддержку столичных чиновников.

Действительно «цель у всех одна — благо москвичей», вот только опять не уточняется, каких москвичей. Кроме того, распределение этих самых благ вопиюще несправедливо, и эти заезженные мантры, призванные заретушировать социальный конфликт в городе, ничего кроме раздражения не вызывают. Как сообщало ИА REGNUM, бюджет вновь сверстан в интересах бизнеса, а социальные расходы в их реальном выражении, наоборот, уменьшатся.

На эти диспропорции обратил внимание депутат Михаил Тимонов. По его расчетам, развитие коммунальной инфраструктуры недополучит 11% средств в сравнении с прошлыми тратами, социальная поддержка жителей похудеет на 8,3%, программа развития здравоохранения — 7,4%. В то же время расходы по статье градостроительная политика увеличатся на 77,6%, на 4,3% вырастут траты на развитие городской среды.

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Также Тимонов категорически не согласился с призывом Шапошникова принять бюджет без обсуждений. Михаила Тимонова поддержали другие депутаты: Екатерина Енгалычева (КПРФ), Евгений Ступин (КПРФ), Елена Шувалова.

Вот как прокомментировала заседание Екатерина Енгалычева: «Даже Володин В. В. в ГосДуме до такого не додумался: лишить депутатов права рассматривать бюджет в Комитетах, задавать вопросы по каждому направлению, вносить поправки и уж тем более принять бюджет в один день! Такой «гений» есть только у нас…

Дарья Антонова ИА REGNUM Екатерина Енгалычева (Округ № 42)

Ну, а действительно, зачем утруждать чиновников и депутатов Единой России: нуждами простых людей, деньгами которых они считают возможным распоряжаться по собственному желанию? Ведь бюджет более чем на 2/3 состоит из налогов — это деньги людей, но их направляют чиновники на свои излюбленные коррупционные направления…

Зачем чиновникам из департаментов города отвечать на неудобные вопросы оппозиционных, настоящих народных избранников в комиссиях? Зачем им рассматривать наши поправки, они же сами лучше знают куда направить деньги людей».

Повергает в оторопь и утверждение Алексея Шапошникова, что скорейшее принятие финансового закона позволит чиновникам не откладывая дело в долгий ящик, приступить к выполнению поставленных мэром Собяниным задач. Финансовый год заканчивается 31 декабря, следовательно, нам всем, еще 2 месяца жить по текущему бюджету. Почему бы это время не потратить на обсуждение, учесть мнение не вошедших в коалицию «Единой России» депутатов, спикер Мосгордумы ответа не дал.

Спич Шапошникова напомнил мне еще один трагикомический эпизод, связанный с его старшим коллегой из Госдумы. Тогда только что возглавивший нижнюю палату парламента Борис Грызлов заявил, что Госдума не место для политических баталий. Москва по праву считается лидером всяческих инноваций, и, следуя этому курсу, столичные народные избранники заявили, что Мосгордума не место для обсуждения и согласования интересов ее жителей.