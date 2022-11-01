Соединенные Штаты Америки возобновили инспекции на подконтрольной киевскому режиму территории для того, чтобы отследить поставки вооружения Киеву, сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника Reuters.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Загружают оружие

Источник утверждает, что существует риск того, что оружие может попасть «не в те руки». По словам источника агентства, состоялось несколько подобного рода инспекций, а Киев якобы охотно сотрудничает со Штатами, а в вопросе применения поставленного киевскому режиму оружия в Киеве демонстрируют «прозрачность».

Читайте также: В США призвали Вашингтон назначить контролера помощи Киеву

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киев уже успел продать оружие «не в те руки», — раньше надо было контролировать. Другие считают, что это и было целью США, — чтобы оружие попало «не в те руки».

«Никогда такого не было, и вот опять», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Поздняк метаться, всё украдено до нас, ищите в Европе и в подбитой технике в Сирии», — не без сарказма добавил Анатолий.

«Тю. Да оно (оружие. — О. П.) давно уже по всему миру гуляет, американцы, вы — лохи», — смеется Zлая Курля.

«Соседский пацан-двоечник, который учится с трудом в третьем классе, и то быстрее соображает…» — задумался Июнь-Близнец.

«Похоже, сами решили контролировать вооружение в третьи страны? Вислоухие много воруют…» — не без сарказма прокомментировал Vadim K.

«Ну и толку, что они проследят? Они что, у нас отнимут, если что?» — смеется Victor.

«Ну я бы сказал, что передача оружия [киевскому режиму] — это уже передача не в те руки», — добавил Ivan E.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Военная помощь Украине от США

«Отслеживальщики они еще те… В своё время бесконтрольно моджахедов вооружали, потом — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не так давно в Афгане оставили оружие на миллиарды долларов», — прокомментировал Rustem.

«Да поздняк уже отслеживать! Всё, что должно было быть продано, уже продано!» — пишет Галина Г.

«Вооружили, видимо, кого надо «в серую», теперь типа мы хорошие, мы следим. Ага», — отреагировал Антон Ш.

«Лимит на террор выбран! Спецом они оружие не учитывают, чтобы в разных местах конфликты и беспорядки разжигать! У них принцип «кому война, а кому мать родна». Чем хуже у соседа, тем лучше у нас. Государство-вампир!» — написала Oxana S.

«Возобновляют? А что, они изначально отслеживали, что ли?» — удивилась Натали.

«Да пусть ваше оружие будет направлено против вас же…» — не выдержала Алла С.

«Ну это же цирк! Да, попадёт не в те руки, но так спонсоры и задумывали», — добавил Саша.

«Там уже давно усё (всё. — О. П.) продали», — с сарказмом подытожила Валентина.