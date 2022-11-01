Основатель «Тинькофф-банка» предприниматель Олег Тиньков удалил свою запись об отказе от гражданства Российской Федерации, опубликованный им 31 октября в социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Илья Ефимович Репин. Иуда. 1885

Как сообщает РИА Новости, Тиньков указал на то, что его запись «загадочно исчезла» из-за «троллей».

Напомним, к своей записи, опубликованной накануне, Тиньков прикрепил фотографию справки о выходе из российского гражданства, которая была датирована 26 октября.

Исчезновение записи из аккаунта предпринимателя обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на «принципиальность» Тинькова. Другие отметили, что лучшее наказание для предателей Родины — это забвение.

«А что так?» — задалась вопросом Елена.

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться?» — задалась вопросом Risha.

«Не дай Бог ещё передумает… и вернётся…» — пишет Tatyana.

«Скриншот сделал, хозяевам отправил, те галочку поставили, и удалил», — с юмором добавил Vladimir.

«А интернет помнит всё», — прокомментировала Юлия.

«Типа никто не заметил», — смеется Лора К.

«Но мы уже прочитали. И запомнили. Считаю, что банк в России не может носить имя предателя. Надо провести ребрендинг», — отметила Elena.

Дарья Драй ИА REGNUM Олег Тиньков

«Ну нет, пацан сказал — пацан сделал. Заднюю не включаем», — с сарказмом написала Оксана.

«Слишком много внимания этому, как по мне. Ну написал и написал, ну удалил и удалил. Свобода, что. Вот реально плевать», — пишет NikOn.

«Протрезвел на утро и передумал», — шутит Алексей.

«Нет, отказался, так отказался. За повторный вход надо закинуть на нужды СВО 500-600 миллионов долларов», — прокомментировал Павел.

«Вещий, видать, Олег. Подсказал, видимо, кто ему, что на Западе так тамошние змеи укусить могут, что не только с барышами, но и с жизнью расстаться не сложно. Олег внял. Точно вещий», — добавил mamont- sarma.

«Утром он отказывается, а после обеда уже не отказывается. Лучше бы не метался, а то только посмешищем стал», — отреагировал Максим Н.

«А что так? Боится, что ещё часть клиентов банка уйдёт?» — задался вопросом Владимир Г.

«Вот мне как простому человеку вообще плевать на Собчак, Тинькова, Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и всю эту шваль — не понимаю, чего все каналы разгоняют про них новости? Уехали и уехали, отказались и отказались, вообще всё равно, что они там говорят за бугром и в своих стограммах… Поменьше внимания им уделять, а то много пиара», — считает Юлия.

«А чего удалил? Он же гордиться должен», — пишет не без сарказма Pr D.

«Надо помочь ему не отказываться от первоначальных планов», — прокомментировал Vsevolod А.

«Всё что нужно знать о «принципиальности» всех манкуртов», — с сарказмом отметил Дмитрий701 D.

«Господи, да их забыть надо всех. Самое худшее для таких… как Пугачева, Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Тиньков и всякая дичь, — что их забудут», — добавила Алиса.

«Что ж ты, фраер, сдал назад?..» — смеется Дейз.