У президента России Владимира Путина якобы есть минимум три двойника, заявил представитель киевского режима Кирилл Буданов в интервью изданию Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Рассказав о якобы трех «постоянно появляющихся» двойниках российского президента, представитель Киева отметил, что точное их количество киевскому режиму неизвестно. По словам Буданова, «двойникам» сделали пластические операции для того, чтоб они были похожи на российского лидера, но они всё же отличаются ростом, жестикуляцией, языком тела и мочками ушей.

Заявление представителя киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие восприняли заявление Буданова с юмором.

«Да-да… У Путина есть два двойника, три тройника и четыре удлинителя…» — шутит Constantin.

«А мочки ушей не поддаются пластике, Буданов?» — задался вопросом Сергей Г.

«Используются двойники и тройники, и даже на четыре розетки», — иронизирует Grumpy Cat.

«Дебилам нет покоя!» — не выдержала Валерия.

«У Зели — голограмма, у Байдена — воображаемые друзья, у Путина — клоны и шапка-невидимка. Обычное дело», — с юмором отметила АЕ.

«А то, что Путин во всех областях политики, экономики и т.д. может ответить без бумажки и отвечать на все вопросы, держа в голове столько информации, — его двойники тоже так подготовлены? Надо же такое придумать!» — поразилась Лидия М.

«И выступает на форумах по четыре часа подряд без суфлера», — ответила Лидии М. Svetlana.

«Господи, у нас хоть люди настоящие, у них вообще голограмма», — смеется Наталья Г.

«Ну, значит, на твой век будановский Путиных точно хватит», — иронизирует Igor.

«Я знаю одного, в Comedy Club выступает», — добавил Денис.

«Байдену не помешало бы пару двойников завести, таких чтоб в адеквате были», — прокомментировал Dod.

«А голос? Тоже пластическая операция?» — не понимает Татьяна.

«Больше Путиных хороших и разных», — шутит Алексей.

«При этом [территорией б. УССР] занимается самый весёлый и с фантазией», — с сарказмом отметил Alexey P.

«А какого они больше боятся?» — не без сарказма задалась вопросом Arisha.

«Пусть теперь байденов посчитают!!!» — призвала Masha K.

Gage Skidmore Джо Байден

«Насколько дотошно они его рассматривают, что уже троих выявили, своего б так изучали, может, чего б и поняли», — написала Евгения М.

«Разведка у них работает прям ого-го. Этой новости про двойников лет 15 уже как. Делом бы, что ль, занялись каким полезным», — отметила Natalya.

«Они одного Путина боятся, а от трех и более вообще крышу сносит от страха», — иронизирует Елена.

«Пусть боятся, у нас Путин никогда не кончится», — не без сарказма пишет Людмила Ю.

«Судят по себе. Клоун, наркоман и Голобородько (роль, которую Зеленский исполнил в фильме «Слуга народа» — О. П.)!» — прокомментировала Marina L.

«Прекрасно! Пусть боятся!» — добавила Татьяна.

«Байденов пусть посчитает. Как овечек во сне», — с сарказмом призвала Юлия.

«Блин, как же нам повезло! У нас целых три Владимира Владимировича! А как последний на Валдае говорил! Прям гордость берет за страну!» — написала Светлана.

«У [представителей Киева] новая потеха: рассматривать фотографии Путина, экзальтировать, находя отличия в мочках ушей», — добавил V.

«Бойтесь, Путин везде», — смеется еще один участник обсуждения.

«Ничего, нормально сегодня обломки их ПВО по башке настучало. Что в глазах троится», — пошутила Ната.

«Неважно, сколько тройников, важно, что конец у бандерлогов один, и он известен», — подытожил Виktop K.

Отметим, как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал чушью слова Буданова о том, что Путин якобы использует двойников.