В ходе телефонного разговора, состоявшегося в июне текущего года, Владимир Зеленский вывел из себя американского президента Джо Байдена, сообщает телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Уточняется, что речь шла о предоставлении Киеву военной помощи.

«Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение ещё $1 млрд в виде военной помощи, а тот уже начал детально перечислять, что ему ещё нужно и чего он пока не получил. Байден вышел из себя», — сообщает источник.

Повысив голос, президент США ответил Зеленскому, что народ Соединенных Штатов достаточно щедр, а администрация Байдена вместе с военными старательно работают для того, чтобы помочь Киеву. Байден также призвал Зеленского быть более благодарным.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что отличительной чертой представителей киевского режима является неблагодарность и то, что им всегда будет мало. Другие отметили, что США продолжат финансировать киевский режим и других таких, готовых гибнуть за интересы Штатов, они не найдут. Иные заметили, что об этом разговоре вспомнили не случайно перед выборами в Конгресс.

«Сколько волка ни корми, он всё равно в лес смотрит», — отреагировал Baha_man75.

«Вы ещё не поняли, кого вы на шею посадили», — добавил JusticeJay.

«[Представители киевского режима] кого хочешь доведут до белого каления своим нытьем», — отметила Лариса Д.

«А у кого-то есть удивление? Мы слишком давно живём бок о бок с [бывш. УССР], чтобы не знать их манер. Им все должны, и этим всё сказано!.. Они всегда себя так вели, отлично знаю по своим родственникам. Вы им должны, потому что, на их взгляд, лучше них живёте… Это не вызывает ожесточенности, это вырабатывает иммунитет к подобному нытью и требованиям», — пишет Дмитрий.

«А где они ещё других лохов найдут, готовых умирать за хозяев? Будут давать всё, что попросят», — прокомментировал Sergei S.

«Вот ведь какая наглючая, неблагодарная свинья села на американскую шею», — иронизирует V. V.

«И действительно, индеец с претензиями к шерифу», — с сарказмом добавил Юрий.

«А Байден хоть помнит, кто такой Зеленский?» — смеется Andrey K.

Gage Skidmore Джо Байден

«Ну ни *рена себе, оборзел Байден! Военные действия развязали, и теперь ему ещё должны быть благодарны! А кто будет восстанавливать страну 404 (б. УССР. — О. П.)?» — задался вопросом Luchik 312.

«Интересно, зачем именно сейчас начали откапывать инсайды четырехмесячной давности?..» — задумался Gena.

«Да мы тоже, когда газ поставляли… надеялись, что хоть немного уважения будет… но [представители Киева] в этом… не замечены», — пишет Юлия.

«Не знаю, не знаю. Перед выборами 8 ноября байденисты всё еще пытаются пропихнуть последний пакет миллиардной «помощи» на распил», — задумался Vadim M.

«Ну так… [в США] проходят выборы. Нужно показать народу, что он [Байден] не просто так кормит эту чёрную дыру, а радеет за собственный народ. Просто лицемерит, не обращайте внимания. Только благодаря Америке [киевский режим] ещё воюет и воевать продолжит», — подытожил Юджин.

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