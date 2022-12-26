В российских лесах тихо только на первый взгляд. Внедряется ЛесЕГАИС, что вызывает бурное обсуждение в соцсетях, идет борьба с криминальными схемами, лесопереработчики в неопределенности по рынкам сбыта и объемам заготовки, недавно завершились лесные пожары…

Пресс-служба «Рослесхоза» Иван Советников

О ситуации в лесном хозяйстве России ИА REGNUM рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Владимир Станулевич: В 2022 году возникла новая экономическая реальность. Европейские рынки сбыта для России закрылись, новые только открываются. В связи с этим каковы перспективы лесной отрасли?

Иван Советников: Есть статистика: за январь–август 2022 года в стране заготовили 123 млн кубов древесины, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Падение по заготовке древесины небольшое. Большая часть ее сокращения произошла на Северо-Западе страны, там лесопромышленники ищут новые рынки сбыта, переориентируются на Китай, страны Азии, другие регионы. По отдельным видам продукции, целлюлозе, бумагокартону, мебели есть небольшой прирост производства. По пеллетам и фанере снижение.

Бизнесу потребуется некоторое время на выстраивание новых логистических цепочек поставок лесопродукции на внешний рынок, с учетом необходимости переориентации с запада на восток страны. Полагаю, что эта работа при оказании общесистемных государственных мер поддержки может быть завершена в течение следующего года.

Georg Pik Вывоз леса

Владимир Станулевич: На Северо-Западе РФ европейский рынок рядом, а Китай далеко — затраты на транспортировку продукции огромные.

Иван Советников: Да, логистика сейчас играет крайне важную роль в лесном комплексе, и кто быстро находит логистические возможности, тот выигрывает.

Владимир Станулевич: В 2021 году был тяжелый пожарный сезон — горела Якутия, Карелия. Как оцениваете 2022 год?

Иван Советников: Сезон 2022 года прошел значительно лучше 2021 года. Это связано с дополнительным финансированием, выделенным благодаря поручениям президента, работе правительства РФ, коллег из Минфина. Мы получили сверх запланированного 8,4 млрд руб. При сопоставимом с прошлым годом количестве лесных пожаров их площадь значительно уменьшилась — в 2022 году пожары бушевали на 10,1 млн га, в этом на 3,4 млн га. Весной сильно горела Курганская область, летом основной удар пришелся по Центральной России — Рязанской, Нижегородской, Ивановской областям. Мы уже готовимся к следующему сезону, смотрим, что можно улучшить, президентом установлен KPI по снижению площади лесных пожаров.

Владимир Станулевич: Причина лесных пожаров в недостаточном финансировании противопожарных мероприятий федеральной властью, или недорабатывают регионы?

Иван Советников: Ни одна страна в мире пока не справляется с этим природным явлением. В России, США, Португалии, Австралии, к сожалению, горят леса. Начинается всё с культуры населения. Большая часть пожаров в России возникает из-за окурков, костров, неисправной техники, неисправной электропроводки — как, например, в Курганской области. Есть очень ответственные сотрудники пожарно-химических станций, руководители тушения пожаров, есть и не очень ответственные. Надо не только агитировать граждан к внимательному и осознанному поведению в лесу, но и повышать уровень материально-технического обеспечения, зарплату, улучшать экипировку сотрудников, обучать руководителей тушения пожаров, внедрять современные методы тушения. Лесные пожары — комплексная проблема, которая не имеет простого решения.

Владимир Станулевич: Умышленных поджогов леса не было?

Иван Советников: В этом году в России возникло порядка 12,5 тысячи пожаров — были и поджоги, неосторожное обращение с огнем, молнии. Мы готовим подробный анализ пожароопасного сезона — 2022.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

Владимир Станулевич: Как с финансированием лесного хозяйства в будущем году?

Иван Советников: Благодаря коллегам из Минфина мы сохраним финансирование на прежнем уровне. Тушение лесных пожаров — один из приоритетов государства.

Владимир Станулевич: А какова потребность лесного хозяйства, сколько средств нужно добавить?

Иван Советников: Нет руководителя, который бы сказал, что в его ведомстве многовато денег. Безусловно, первое, куда нужно добавить, — это зарплаты сотрудников. Это ключевая проблема. Второе — лесовосстановление. Хотелось бы больше средств получить и на приобретение новой техники. Над этим мы работаем совместно с правительством России, Минфином. Мы благодарны коллегам, что при всех нынешних сложностях финансирование лесного хозяйства не снижается.

Владимир Станулевич: Как будут делиться финансы между субъектами РФ?

Иван Советников: Есть методика, где четко прописано распределение этих бюджетных средств. В ней четыре направления финансирования: зарплата сотрудников, техническое обеспечение, противопожарное обустройство и тушение пожаров. Мы берем нормативы по работам, объем работ — всё прозрачно.

Владимир Станулевич: Если придет товарищ из региона и скажет, что у него плохое предчувствие по пожарам в будущем году, дайте еще денег, вы ему скажете: извини, есть методика?

Иван Советников: Да, так и скажу.

Владимир Станулевич: Регионы помогали друг другу тушить пожары, когда будет погашена задолженность по этим работам?

Иван Советников: Кредиторская задолженность по итогам тушения пожаров будет погашена до конца этого года.

Владимир Станулевич: С этого года полномочия по лесоустройству переданы Рослесхозу, каковы итоги 2022 года?

Иван Советников: Мы неплохо стартовали, запланированные объемы выполним. Так, в 38 субъектах страны запланированы работы по таксации лесов — определению объема срубленных и растущих деревьев, запаса насаждений и прироста как отдельных деревьев, так и целых насаждений на общей площади 19,4 млн га. Предусмотрено проектирование эксплуатационных, защитных, резервных лесов, а также особо защитных участков леса — 55,3 млн га в 52 субъектах России.

leslipetsk.ru Лесоустроительные работы в Липецкой области

Есть филиалы, где поработали лучше, есть где работали послабее, но в целом Рослесинфорг выполняет, поставленные задачи. Мы обдумаем, как увеличить сегодняшние объемы, дальнейшее развитие.

Владимир Станулевич: Будет ли Авиалесоохрана передана в МЧС?

Иван Советников: Идет постоянная дискуссия, как улучшить пожаротушение в России, и было предложение передать Авиалесоохрану в МЧС. Но все посовещались и расставили точки над «i». Авиалесоохрана остается в Рослесхозе, у нее хорошие результаты, ей есть куда развиваться. И это лишь элемент большой системы тушения лесных пожаров.

Владимир Станулевич: Есть мнение, что объемы лесозаготовки и площади лесовосстановления уменьшаются, но предприятия пользуются льготами, например, продлевают лесные декларации до мая 2024 года. Как это прокомментируете?

Иван Советников: Статистика не подтверждает сокращения площади лесовосстановления, по лесозаготовкам я уже говорил. Продление деклараций — хороший инструмент поддержки лесопромышленников. Мы принимаем экстренные меры поддержки, например, сокращение сроков экспертизы лесов для лесозаготовки с 30 до 15 дней, в остальных случаях — до 10 дней. Так, с марта 2022 года выдано более 12 тысяч положительных заключений. Поначалу сомневались, справятся ли с этим субъекты РФ, но нет — справляются. Думаем эту форму поддержки лесной отрасли сделать постоянной.

Владимир Станулевич: Мораторий на проверки — тоже поддержка. Но недавно руководитель Росфинмониторинга назвал лесную отрасль одной из самых криминальных.

Иван Советников: Мне сложно комментировать коллег из Росфинмониторинга, но в плане лесных правоотношений мы видим, что отрасль обеляется, «черных схем» практически не осталось. Магистральное направление развития государственного контроля — проверять нужно там, где есть риски для людей и экологии. Мы категорически против проверок для галочки и попыток «докопаться» до предприятия.

Владимир Станулевич: В антикризисные меры включена часть предлагаемых лесопромышленниками мероприятий, а часть не включена. Принят отказ от сроков примыкания, продление лесных деклараций, но не приняты вопросы взимания платы по факту заготовки, получения разрешений. Почему?

Иван Советников: Мы оцениваем ситуацию со всех сторон. Есть меры, которые помогут лесному хозяйству, и они поддержаны. Есть спорные предложения, например, оплата по факту. Их введение бумерангом ударит по лесному хозяйству, сократит доходы от леса. Есть опасения, что оплата по факту «заморозит» участки, за них не будут платить. Мы видим этот риск, и он перевешивает возможные плюсы. Дискуссия продолжается, мы открыты к новым предложениям и решениям.

presse03 Рубка леса

Владимир Станулевич: Помощь государства строителям лесных дорог войдет в антикризисные меры?

Иван Советников: Это одна из самых важных тем, которой с коллегами из Минпромторга, Минприроды мы занимаемся уже несколько лет. Надеюсь, что в этом или в следующем году будет принят соответствующий законопроект. Лесные дороги уже вошли в меры поддержки — отказ от сроков примыкания опосредованно поддерживает тех, кто занимается дорогами. Мы за максимальное упрощение строительства лесных дорог, поддерживаем возможность использования природных ресурсов для собственных нужд предприятий. Уверен, что такие подходы войдут в итоговый документ.

Владимир Станулевич: Ваше мнение о ЛесЕГАИС?

Иван Советников: ЛесЕГАИС внёс большой вклад в «обеление» рынка древесины. Каждый рейс с древесиной на машине, по железной дороге, мы видим в режиме реального времени — порядка 20 тыс. электронных документов создается ежедневно! Следующий шаг — максимальная цифровизация процессов. Не нужно стоять на дороге, палочкой махать, а нужно ставить видеокамеру в местах скопления древесины, на максимально загруженных потоках.

За девять месяцев в работе ЛесЕГАИС было всего три сбоя, из них крупный только один. Оборудование физически сгорело, его сутки не могли восстановить, пришлось переводить систему на резервный сервер.

Статистику по ЛесЕГАИС мы анализируем, к концу года будет итоговый документ.

Владимир Станулевич: Рослесхоз озвучил рейтинг субъектов РФ по качеству лесных отношений, что вызвало разные комментарии глав регионов. Будут ли продолжаться рейтинги?

Иван Советников: Создание рейтинга — прямое требование Лесного кодекса, постановления правительства РФ. Также мы настаивали, чтобы те регионы, которые попали в нижнюю группу, принимали кадровые решения по отношению к должностным лицам, ответственным за ведение лесного хозяйства. Отдельных чиновников на местах придется увольнять, в следующем году продолжим работу по рейтингам с бОльшим рвением.

Результаты рейтинга показывают динамику развития лесного хозяйства в каждом субъекте, и я благодарен главам регионов, уделившим внимание лесной отрасли.

Владимир Станулевич: Насколько вероятно, что развитие деревянного домостроения улучшит положение лесопереработчиков?

Иван Советников: Я двумя руками за деревянное домостроение — пусть оно развивается и станет большим сегментом внутреннего рынка. Чем хорошо деревянное домостроение? Если ЦБК— это сверхкрупный бизнес, то деревянным домостроением могут заниматься крупные, средние и малые предприятия. Простой сегмент деревянного домостроения: сруб для дома, для бани — классический пример малого бизнеса, занятости населения в сельской местности.

pxhere.com Деревянный дом

Владимир Станулевич: Как Вы оцениваете лесное хозяйство Архангельской области?

Иван Советников: Архангельская область — один из субъектов-уверенных «хорошистов» ведения лесного хозяйства в России. Мы очень надеемся, что командная работа региона, начиная с губернатора Александра Цыбульского, депутата Государственной думы Александра Спиридонова, министра Игоря Мураева, неравнодушных областных депутатов, сильного лесного бизнеса, их синергия, принесет успех.

Владимир Станулевич: Чем Вас привлекает работа в Рослесхозе?

Иван Советников: Она честная и благородная. У Рослесхоза большие планы по цифровизации отрасли, по лесовосстановлению, повышению зарплат сотрудникам, выполнению поручений президента по сокращению площади лесных пожаров, лесоустройству. Результаты наших трудов увидят скорее наши дети или внуки. А работа на благо детей и внуков — это лучшее, что можно делать.