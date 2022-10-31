В начале октября 2022 года официально истёк срок режима прекращения огня между сторонами конфликта в Йемене: повстанцами-хуситами и правительством страны и его союзниками из ряда арабских стран. Режим прекращения огня соблюдался практически шесть месяцев и во многом способствовал урегулированию ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Однако командование движения хуситов сочло, что власти Йемена и их союзники не выполняют условия мирного соглашения. В условленный срок переговорные группы правительства и повстанцев, работающие в координационном центре в Иордании, не подписали соглашение о продлении перемирия.

Что показательно, сразу же по окончании перемирия стороны не возобновили боевых действий. Более того, режим прекращения огня де-факто продолжался на протяжении всего октября, и похоже, что решающую роль в этом играют различные силы, которые находятся вне Йемена.

Ряд стран, так или иначе вовлечённых в конфликт, заочно договорились о том, чтобы ситуация как бы «зависла». Решающую роль в этом играют Саудовская Аравия (главный партнёр правительства Йемена) и Иран, который считают ключевым союзником хуситов. По стечению обстоятельств обеим странам в настоящий момент выгодно поддерживать мир в Йемене, исходя из своих собственных интересов.

Rod Waddington Йемен

Саудовская Аравия в сложившихся условиях нацелена на экспорт нефти и игры с мировыми ценами на энергоносители. Любое обострение ситуации в регионе может оказать влияние на цены. Кроме того, конфликт может привести к тому, что хуситы вновь подвергнут удару саудовские нефтехранилища, трубопроводы, наливные терминалы и другие объекты, важные для экономики страны.

Также хуситы угрожают нанести удары по имуществу иностранных компаний, ведущих добычу нефти непосредственно на территории Йемена. Этот сценарий развития событий также нежелателен для Эр-Рияда, поскольку также влияет на динамику цен на нефть.

Иран, в свою очередь, в принципе стремится успокоить ситуацию на Ближнем Востоке. Страна переживает серьёзный внутренний кризис, параллельно ведя переговоры с США о возобновлении «ядерной сделки». Для Тегерана крайне важно, чтобы «ястребы» в Конгрессе не использовали любую эскалацию как повод для прекращения переговоров по сделке, которая, в случае её подписания, приведёт к снятию части санкций с экономики Ирана.

Однако, есть и силы, которым конфликт в Йемене пришёлся бы на руку. И в первую очередь это Вашингтон. Фактор йеменской угрозы в последние годы позволял Штатам успешно наращивать объёмы поставок оружия в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива.

@modgovksa Вооружённые силы Саудовской Аравии

Хаос в Йемене также позволял давить на арабских «партнёров», зачастую подталкивая их к принятию выгодных для США решений. В частности, именно йеменский конфликт послужил началом дипломатического кризиса между Ираном и Саудовской Аравией. Эр-Рияд поддержал ряд антииранских резолюций в ООН и присоединился к американской блокаде иранского побережья.

Сложившаяся в Йемене ситуация буквально подталкивает Иран и Саудовскую Аравию навстречу друг другу. По информации иракских СМИ, в Багдаде регулярно проходят консультации между представителями двух стран, которые обсуждают возможность возобновления дипломатических отношений.

Поэтому перемирие в Йемене может, в теории, серьёзно изменить расклад сил на Ближнем Востоке. Поэтому в интересах Штатов возобновить йеменский конфликт как можно скорее.