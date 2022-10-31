Внутренние конфликты и социальные потрясения, переживаемые государством Судан с момента его основания, во многом стали каноническими для исследователей Африки и Ближнего Востока. Страна, которая в одночасье перескочила из родоплеменного строя в социализм, а затем — в капитализм, находится в состоянии перманентного кризиса и войны всех против всех.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

В годы правления президента Омара аль-Башира, на протяжении долгих десятилетий, в Судане удавалось поддерживать некое подобие внутренней стабильности. Однако после свержения Башира в 2019 году страна постепенно начала скатываться в анархию. Переворот против Башира, поддержанный на Западе, ожидаемо не принёс стране ничего хорошего. А попытки проведения демократических реформ упёрлись в отсутствие средств и нежелание иностранных партнёров протянуть стране руку помощи.

Поэтому 25 октября 2021 года группа военных армии Судана арестовала временное правительство страны. Группа генералов, которые, как считается, стояли за свержением Башира, решила взять власть в свои руки. Новое правительство, которое получило название «Переходный военный совет» (ПВС), возглавил генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан.

Kremlin.ru Генерал Абдель-Фаттах аль-Бурхан

Невероятно, но демонстранты, ещё недавно свободно протестовавшие против режима аль-Башира, в этот раз не смогли изменить ситуацию. Попытки организовать всеобщие акции протеста с требованием отставки военного правительства встретили жёсткий отпор. Новые военные власти Судана дали силовикам добро на применение боевого оружия. Столкновения привели к жертвам с обеих сторон, но в итоге протест начал постепенно сходить на нет.

Однако, даже подавив сопротивление извне, военное правительство так и не смогло взять ситуацию под контроль. Политика «закручивания гаек» и подавления инакомыслия постепенно привела к тому, что центральное правительство стало постепенно утрачивать контроль за ситуацией «на местах». В провинции Дарфур на западе страны обострились давние противоречия между представителями арабских и негроидных племён. Аналогично обстоит ситуация и в провинции Голубой Нил: в октябре 2022 года регион захлестнули межплеменные конфликты, которые привели к гибели десятков (по некоторым данным, сотен) человек. Нелояльность новому правительству проявляют и провинции, лежащие на суданском побережье Красного моря. Местные жители регулярно блокируют трассы, через которые осуществляется торговля между Суданом и внешним миром.

Летом военное правительство столкнулось со стихийным бедствием. Из-за аномальных дождей из берегов вышла река Голубой Нил. Паводок уничтожил десятки тысяч жилых домов и нанёс серьёзный удар по сельскому хозяйству страны. Более того, вода из Нила попала в питьевые источники, что привело к их заражению бациллами холеры.

Добавьте к этому продолжающиеся в столице акции протеста — и получите картину системного кризиса. Вишенкой на торте можно считать столкновения между Суданом и Эфиопией на границе двух стран, начавшиеся в июле. Хотя ситуацию удалось урегулировать, обстановка в приграничных районах остаётся крайне напряжённой.

Jason Patinkin Солдаты ВС Судана

Можно констатировать, что за год своего правления Переходный военный совет привёл страну на грань кризиса. Усилия военных по решению внутренних конфликтов силой можно сравнить с попытками удержать пар в кастрюле, посильнее надавив на крышку. Рано или поздно — прорвётся.

Однако, даже дискредитировав себя в глазах как суданцев, так и иностранных правительств, военное правительство не спешит сдавать назад. Нелояльные чиновники заменяются на армейских офицеров, многие из которых не имеют даже военного образования. Поэтому там, где раньше был протест одного чиновника, возникает кризис местного самоуправления из-за некомпетентности новых властей.

Пока что краха удаётся избежать только по причине того, что местный протест происходит, как правило, мирно. Однако дальнейшая деградация ситуации приведёт к тому, что демонстранты (как это бывало во многих других арабских странах) возьмут в руки оружие. И здесь уже не получится решить вопрос арестами или другими чисто полицейскими мерами. И если даже удастся подавить вооружённый протест силой оружия — это не решит стоящих перед страной проблем.