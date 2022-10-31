Хорошо забытое старое: Лула да Силва — новый президент Бразилии
В Бразилии выбрали нового президента. Правда, назвать Луиса Инасиу Лулу да Силву «новым» несколько не поворачивается язык — он уже президентствовал в Бразилии с 2003 года по 2010 год, правда, затем успел попасть под следствие, оказаться в заключении и благополучно выйти на свободу. Почему же бразильцы вновь решили доверить судьбу своей страны кандидату от левых сил?
Два разных мира
Действующий бразильский лидер Жаир Болсонару и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва действительно представляют два полюса в стране. Первый — консерватор, традиционалист, взошедший на свой пост в тот период, когда в мире всё ещё был силён скептицизм в отношении сложившегося политического миропорядка: так, в США несколько неожиданно победил республиканец Дональд Трамп, а в Евросоюзе всё громче стали слышны голоса евроскептиков. Второй — представитель левых сил, выступающий за всё хорошее и против всего плохого и обещающий стране спокойное обеспеченное будущее без отвлекающих факторов, а также лояльность внешнеполитических игроков.
С самого начала аналитики с уверенностью говорили, что Бразилии предстоит и второй тур президентских выборов. Сразу по окончании первого тура Болсонару и Лула начали бороться за голоса неопределившегося электората — либо тех, кто не ходил и не планировал идти на участки, либо сторонников других кандидатов в президенты. Успехов во втором пункте больше своего оппонента достиг Лула: он смог договориться с экс-кандидатами Симоной Тебет и Сиро Гомесом о поддержке своей персоны во втором туре.
Скандалы, интриги, расследования
Грязная борьба между кандидатами также не могла не присутствовать. И Лула, и Болсонару активно присутствовали в публичном поле, в особенности в социальных сетях, чем и не преминули воспользоваться любители чёрного пиара.
Так, с помощью нехитро состряпанных подтасовок и монтажа сперва Лулу обвинили в том, что его поддерживают сатанисты (яркое противопоставление традиционному и консервативному Болсонару) и ключевые преступные сообщества страны, а Болсонару сперва попытались уличить в масонстве, а затем и вовсе раскрутить «педофильский» скандал с венесуэльскими несовершеннолетними. В отношении президента страны имели место быть и несколько странные провокации со стороны блогеров.
Кто за кого
Надо сказать, что Лула да Силва получал несравненно больший уровень поддержки как от внешних игроков, так и внутри страны. Аналитики утверждают, что ЦИК страны с большей охотой предписывал удалять из соцсетей ролики с дискредитацией Лулы, нежели видео с очернением его оппонента Болсонару. Пресса также достаточно активно поддерживала экс-президента, широко освещая его турне по стране. Заручился Лула и поддержкой извне: чего стоит его наведение мостов с рядом зарубежных государств, а также достаточно благосклонное (и от этого лишь ещё более настораживающее) отношение со стороны США и ЕС.
Жаир Болсонару, несмотря на действующий статус президента, столь широкой поддержки извне не имел, если не считать таковой поддержку со стороны экс-президента США Дональда Трампа в день голосования. Бразильский лидер сконцентрировал свою риторику в соцсетях (чего стоят его многочасовые стримы!) на необходимости сохранения сложившегося уровня с момента начала его президентства и угрозы традиционным ценностям Бразилии со стороны «левых мракобесов». Стоит отметить, что Бразилия во время президентства Болсонару столкнулась с достаточно крупным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, но достаточно неплохо смогла с ним справиться, и при этом, например, уровень преступности в стране действительно снизился.
Что ждёт Бразилию?
По итогам обработки 100% бюллетеней Лула да Силва получил 50,9%, а Болсонару — 49,1%. ЦИК Бразилии уже объявил кандидата от «Партии трудящихся» новым президентом.
Не исключено, что страна будет опрокинута в котёл протестов: «болсонаристы» явно не хотят мириться с поражением, а в ряде консервативных СМИ уже проскакивают сообщения о планах по массовым митингам против результатов выборов.
При этом достаточно интересно, как Бразилия начнёт вести себя на внешнеполитической арене. Поздравить Лулу с победой уже успели президенты Аргентины, Чили, Боливии, Венесуэлы, Мексики, Кубы и Колумбии (которые, напомню, также являются приверженцами левых взглядов), а также премьер-министры Португалии (социалист Антониу Кошта) и Испании (социалист Педро Санчес). Поздравил Лулу и президент США Джо Байден.
Заявления и обещания
Спустя несколько часов после выступления перед своими сторонниками Лула сделал ряд заявлений в соцсетях. Так, по его словам, Бразилия в первую очередь должна покончить с голодом и неравенством.
«Наше самое неотложное обязательство — снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать», — написал Лула.
По его словам, также новому руководству необходимо возобновить и наладить диалог с законодательной и судебной властью «без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти».
Избранный президент рассказал также о планах по восстановлению доверия к Бразилии, а также её предсказуемости и стабильности для привлечения инвестиций.
Помимо этого, Лула подчеркнул готовность «восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии»: «Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку».
Российский пряник или американский кнут?
Страна — член БРИКС, и в этом плане России также стоит определиться с курсом в отношении Лулы. А президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» уже высказался относительно второго тура выборов в Бразилии: по словам российского лидера, он знаком как с Лулой да Силвой, так и с Болсонару, а свою судьбу должен определить только бразильский народ.
При этом сам Лула, несмотря на свои висты в адрес Запада, ещё в августе 2022 года в интервью журналу Time утверждал, что конфликта с Россией хотел именно Владимир Зеленский, поскольку в противном случае он занимался бы переговорами. Конечно, это интервью ничего не значит и Лула вполне себе может, что называется, «переобуться в воздухе». Правда, впоследствии этот внешнеполитический кульбит может дорого обойтись самой Бразилии.
При этом неправы и те, кто называет Лулу «пророссийским» или предрекают Бразилии «пророссийский поворот». Фотографии Лулы рядом с Фиделем Кастро и рядом других левых консерваторов Латинской Америки ещё ни о чём не говорят — зато много о чём говорят первые заявления нового президента Бразилии сразу после объявления ЦИК о победе: в частности, Лула предложил отказаться от права вето в новом расширенном составе Совбеза ООН. Если кто не знает, именно на этом же настаивает Запад в последние месяцы в пику использованию данного права Россией и Китаем.
Две половины одной страны
На «карте выборов» чётко видно, что за Лулу голосовали преимущественно бедные регионы (север и северо-восток), тогда как сторонники Болсонару — в основном зажиточные штаты. Можно с уверенностью сказать, что сам бразильский народ сейчас совсем не един и есть реальная угроза очередного общественно-политического кризиса в виде народного раскола. Хотя Лула после своей победы уже заявил, что «нет двух Бразилий» и бразильский народ — это «одна нация», его противники явно не согласны с такой риторикой.