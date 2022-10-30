После того как 29 октября вооруженные силы киевского режима, которыми руководили британские специалисты, нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе. Москва заявила о приостановке своего участие в зерновой сделке. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Но кто и почему был заинтересован именно в таком ходе событий? «При таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать — к сожалению, к огромному нашему сожалению, — что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе, и, может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту, — заявил в связи с этим президент России Владимир Путин. — Я обязательно посоветуюсь на эту тему и с президентом Турции (Реджепом Тайипом. — С. Т.) Эрдоганом, ведь это мы с ним выработали механизм вывоза зерна [из б. УССР], прежде всего, повторяю, для того, чтобы помочь беднейшим странам». Фактически речь шла о подписании двух сделок — одна между ООН, Турцией и Россией, другая — ООН, Турцией и киевским режимом. Целью России было показать, что она не препятствует нормальной торговле продовольственными товарами, и добиться снятия части санкций.

Но дело в том, что Турция, как один из подписантов в июле в Стамбуле зерновой сделки, и в дальнейшей ратовавшая за ее продление (срок его истекал 19 ноября), изначально заявляла, что такое возможно, и «единственной преградой для этого может стать давление США на б. УССР». Это первое. Второе. Анкара требовала от США гарантий беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции. И вроде бы, если верить заявлению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, «США дали такие гарантии, но не предали их гласности, чтобы снять вопросы». Но потом тот же Калын заявил, что сохраняются ограничения западных компаний для страхования и перевозок российской агропродукции, и именно эта проблема обсуждалась турецкой стороной с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Президентство Турецкой Республики Церемония подписания соглашений по экспорту зерна. Турция, Стамбул. 22.07.2022

В целом же сложившаяся ситуация не может восприниматься турками как «сюрприз России», реакция Москвы была прогнозируемой. Более того, как говорил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, «продуктовая сделка могла бы стать моделью для решения других проблем, вызванных события в [б. УССР]». По его словам, «стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря «Черноморской инициативе», и проделанная работа могла бы стать моделью для решения и других проблем». Точнее, это была возможность для Турции сохранить свои позиции в «большой политике» на киевском направлении. Теперь террористический удар по этой комбинации, осуществленный киевским режимом при содействии британских спецслужб при молчаливом согласии Вашингтона, выводит Анкару из этой схемы.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар

Другую сторону этого вопроса, касающегося проблем состояния мирового рынка продовольствия, выгоду или невыгоду, получаемые Россией от зерновой сделки, мы сейчас выводим за скобки. Отметим только то, что ни один российский зерновоз в рамках сделки из российских портов не вышел, тогда как объективно зерновая сделка была выгодна б. УССР и Турции, которая приобретала дешевое зерно и реэкспортировало его в другие страны. Что дальше? Турецкие СМИ сообщают, что Анкара намерена предпринять усилия по спасению зерновой сделки. Ожидается очередной личный диалог президентов Турции и России. Определенные действия она будет предпринимать и в направлении ООН. Но вряд ли удастся теперь уговорить Москву вернуться к зерновой сделке в схеме Россия — [б. УССР] — Турция.

Что касается коллективного Запада, то он продолжает обвинять Москву «в использовании продовольствия в качестве оружия», вообще игнорируя атаку на порт Севастополя. В таких условиях российские военные и торговые суда, задействованных в «Черноморской инициативе», не будут продолжать работу из-за угроз безопасности. В целом же Россия может заместить зерно из б. УССР на мировом рынке. На 31 октября намечено проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с нападением на корабли Черноморского флота.