Желание европейских СМИ найти позитивные новости в идущем на территории бывш. УССР конфликте естественно и понятно. Это позволяет перекрыть реальное положение дел, которое складывается отнюдь не благоприятно для киевского режима, который поддерживают страны ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Однако порой это желание доходит до абсурда. Так на днях одно из крупнейших итальянских изданий — La Repubblica рассказало о киевском полицейском по фамилии Чичрко, увлекающемся охотой на фазанов, который из автомата сбил российский беспилотник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автор пафосно отмечает, что для охотника разница между фазаном и дроном оказалась не такой уж большой.

Однако восторженных отзывов от читателей издание не дождалось. Исключительное большинство итальянских комментаторов в соцсетях отреагировали на новость шутками и издёвками.

«Новый национальный герой — охотник на фазанов и беспилотники. Добавим к мифической старушке, которая травила русских тортами, «призраком Киева» и другими фантастическими персонажами», — смеётся Давиде Н.

«Точно, там же с Калашниковыми охотятся», — заметил Фабио Д. В.

«Просто замечу, что об этом рассказал охотник», — намекает на пресловутые охотничьи байки Джанни К.

«Слава богу, что он не грибник», — вставил Оттавио Д. (в Италии грибники считаются более склонными к преувеличениям, чем охотники).

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«Отличная новость! А когда расскажете про рыбака, который потопил подводную лодку своей удочкой или сетями?» — поинтересовался Марко Д.

Многие вспоминают других фантастических «героев», о которых ранее писали итальянские массмедиа. Наиболее запомнилась читателям, по всей видимости, уже упомянутая выше бабушка, якобы убившая в марте восемь российских солдат отравленными пирожками. Последние в Италии почему-то превратились в торт.

Заметим, что весной 2022 года в Европе с подачи киевской пропаганды были особенно популярны рассказы о голодающей армии России, у которой «вот-вот» закончатся танки, ракеты и боеприпасы.

«Молодцы, но бабушка, которая подсыпала яд в торт, остаётся пока непревзойдённой», — заявил Луиджи В.

«Определённо, это внук той старушки, которая кормила русских солдат отравленным тортом», — считает Лука Б.

«Возможно, это родственник той бабушки, которая сбила дрон с балкона, кинув в него банку с соленьями», — вспомнил другую героиню Алессандро Ф.

Впрочем, некоторые комментаторы вместо шуток и издевательств сокрушаются состоянием журналистики в стране. Они отмечают, что мейнстримным европейским СМИ падать больше некуда.

«Да, конечно, очень достоверная история. И наши журналисты всё печатают без проверки. Куда мы катимся?» — возмущается Джузеппе П.

«В Киеве МиГи как фазаны, для охоты на них хватит автомата. Вы уже ничего больше не сможете сделать, чтобы ещё больше потерять доверие, даже если оно когда-то было», — обращается Джанни М. к итальянским СМИ.

«Ну, пожалуйста… для чего вы пишете такие новости? Чтобы все посмеялись? Зенитные системы не справляются с дронами и ракетами, хотя они предназначены именно для этого. Возможно, из Калашникова и можно попасть в беспилотник на пределе радиуса действия боеприпаса, но пуля 7,62×39 точно не обладает такой энергией, чтобы уничтожить его», — резонно замечает Лучано О.

«Нам говорят, что русские самолёты сбивают автоматами, потом пишут, что Россия угрожает вторгнуться в Европу. Что-то не так с этими новостями или я чего-то не понимаю?» — заключил Стелло Р.

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