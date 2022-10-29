«Хоть спать не ложись», — сообщил мне сосед, когда Севастополь сотрясли утренние события. Наверняка вы уже знаете о них. Ранним утром 29 октября киевский режим предпринял, вероятно, самую массированную атаку на город-герой. В частности, речь идёт о том, что были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотников. Координировалось это безобразие западными структурами. Прежде всего, британцами. Речь идёт о том, что беспилотники наводились на объекты при помощи Global Hawk.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Тут важно понимать, что каждый, по сути, при таком раскладе решает свои задачи. Киевский режим хочет нанести ущерб России. А западные структуры тестируют своё вооружение. Они хотят понимать, какой эффект могут вызывать подобные атаки. И могут ли в принципе, потому что киевский режим требует всё больше и больше вложений западных сил. Но насколько это оправданно?

Министерство обороны РФ сообщило, что атаки вражеских беспилотников были отбиты — главным образом с кораблей Черноморского флота. Далее говорится, что «незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная». При этом Министерство обороны РФ открыто заявило, что за теракты ответственны британские специалисты: они вели подготовку. Всё это, безусловно, прямая эскалация конфликта.

Герой Виктора Сухорукова в ленте «Брат-2», приканчивая бандеровца, говорил: «Вы у меня ещё за Севастополь ответите!» Как в будущем показали события 2014 года, события Русской весны, ответить врагу, действительно, пришлось. Сейчас же — после атаки на Крымский мост, после вторжения беспилотников — наказать киевский режим необходимо максимально жёстко. Чтобы и не помышлял даже беспокоить севастопольцев и крымчан.

Александр Полегенько ИА REGNUM Теракт на Крымском мосту

К слову, о последних. Вчера вечером, 28 октября, прогуливаясь по центру Севастополя, мы обсуждали, что, да, мол, живём в прифронтовом городе, но это особо не ощущается. Иногда бьются стёкла, иногда работает ПВО, но спокойствие повсеместно, и большинство относится к происходящему как к рутине, к которой, в общем-то, хочешь не хочешь, но, определённо, надо привыкнуть.

Другой вопрос, что и в таком состоянии дел есть двойственность. Вот мы говорим о воинах-героях, проходящих лечение в севастопольском госпитале, об их травмах, ранениях, а рядом гогочут мужички, заправившиеся в местном алкомаркете, рядом веселятся. Безусловно, это не означает, что жизнь должна стагнироваться, замереть, что её в принципе нужно законсервировать в печали, нет — однако мы все должны осознавать суть происходящего и нести ответственность. Одна из граней этой ответственности — выполнение простых правил безопасности. Прежде всего, в контексте психологической, моральной гигиены. Ведь враг рассчитывает даже не на военную, а на информационную атаку. «Победы» выдумываются и подаются как реальные, так для чего помогать врагу в этом?

Меж тем относительно севастопольских событий некоторые блогеры разгоняли по социальным сетям несусветную чушь — выдавая, к примеру, за последствия ударов БПЛА горящие покрышки. При этом, что важно, местная власть (да и не только в Севастополе) неоднократно просила не публиковать локации вражеских ударов. И уж тем более не плодить фейки. Говорили, говорили — да не все слушали и слышали… Что ж, теперь уже официально будут предприняты соответствующие меры (профилактические беседы, запрет доступа к видеокамерам и т.д.) против таких «информационных бомб» — о чём логично и сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Развожаев

Когда-то Юрий Трифонов писал, что терроризм нового образца в первую очередь необходимо лишить паблисити. И с этим трудно не согласиться. Действительно, в погоне за хайпом многие педалируют сегодня «мрачные сюжеты», за которыми подчас на деле нет ничего реального. Так для чего плодить выдумки и помогать врагу?

Информационная гигиена — вот что первично сегодня. Особенно в прифронтовых городах. Когда одни не множат ненужное, а другие вовремя информируют население — тогда можно говорить о цельной информационной безопасности, которая, в свою очередь, рождает цельность общества. Ну а военные атаки будут отбиты — и враг, ясное дело, будет наказан. Первое решение в данном контексте уже принято: Москва приостанавливает участие в реализации «зерновой сделки». Дальше — больше.

Враг ответит за попытки беспокоить Севастополь и Крым. Уже отвечает.