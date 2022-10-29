Заявление президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что специальная военная операция Российской Федерации на территории бывшей УССР привела к «эпохальному разрыву» связей между Берлином и Москвой, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

"Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, старые мечты уходят», — заявил президент ФРГ.

По мнению Штайнмайера, Германия «погрузилась в новую эпоху — во времена отсутствия безопасности, которые, как казалось, мы преодолели». Он указал на большую опасность разрастания «пожара войны» в Европе и отметил, что Россия и Германия «сегодня противостоят друг другу».

«Так зачем вы, немцы, этот пожар разожгли? Думали, вас это не коснётся? Со стороны хотели понаблюдать?» — спрашивает Василий П.

Многие пользователи так и не поняли, каким образом Россия представляет угрозу Германии, в результате чего необходимо объявлять об «эпохальном разрыве» отношений между двумя нашими странами.

«Что за чушь он городит? Россия не угрожает Германии и не воюет с Германией. Зато сама Германия настойчиво хочет влезть в этот конфликт, поставляя нацистам оружие. Хотя данный конфликт — вообще не их дело!» — указывает Святослав С.

Heinrich-Böll-Stiftung Франк-Вальтер Штайнмайер

Некоторые комментаторы напомнили Штайнмайеру, что более эпохального, чем нападение Германии на СССР, в отношениях между нашими странами не было.

«Ох, ничего себе, куда уж более эпохально, чем фашистская Германия, которая устроила Холокост, заморила голодом миллионы в концлагерях и сколько было убито за время Великой Отечественной войны. Эпохальнее некуда, да уж», — пишет Клим К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация со своей стороны делает всё от себя возможное, чтобы сохранить хотя бы толику здоровых отношений с Европой и с Германией в частности, но Запад видит для себя только путь войны.

«Каждый раз, когда Германия рвала отношения с Россией, для Германии всё кончалось очень плохо. Ничему они не учатся», — подметил Дмитрий Ф.

«Как будто бы Россия была заинтересована в порче отношений с ФРГ. Странные люди. Сами себя привели к этому», — написал Коминтерн Б.

Часть людей полагает, что для Германии разрыв отношений с Российской Федерацией станет концов её экономического благополучия, но зато у России могут наконец-то появиться силы для собственного роста.

«Причём Германия ничего от этого разрыва не приобрела, а только стремительно теряет», — отметил Игорь В.

«Россия ничего не потеряла от разрыва, а вот они наоборот, потеряли и потеряют ещё очень многое», — уверена Илона К.

Нашлись и те, кто посетовал, что Германия рушит всё то, что с невероятным трудом достигалось предшественниками нынешнего правительства ФРГ.

«А ведь когда Меркель была при власти в Германии, всё было куда лучше, нормальные у нас отношения были. Бабуля всё прекрасно понимала и принимала, а Шольц готов поломать всё то, чего она добивалась десятилетиями», — указывает Алёна П.

Напомним, 28 октября агентство Reuters опубликовало материал, согласно которому президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о том, что специальная военная операция Российской Федерации на территории бывшей УССР привела к «эпохальному разрыву» связей между Берлином и Москвой.