Заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета [«Единая Россия»] о том, что дни главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 28 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Парламентарий анонсировал серьёзные изменения соотношения политических сил, как в мире, так и непосредственно на территории бывшей УССР, которые произойдут уже в ближайшие месяцы. «Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с [территории бывш. УССР], которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — заключил Шеремет.

«Кто же его отпустит? Он прикован американской цепью к многострадальной [территории бывш. УССР]!» — указывает Лариса Ш.

Многие пользователи считают, что Зеленский находится в тисках и выхода у него никакого нет, поскольку он является главарём своей преступной шайки и после смены политических сил на Западе никто убежище ему предоставить уже не рискнёт.

«Некуда бежать хриплому клоуну. Его участь предрешена — имя Зеленского будет вписано в историю хутора в одном ряду с именем Бандеры, ибо эти двое угрохали [жителей на территории бывш. УССР] больше, чем «голодомор» и гражданская с Великой Отечественной вместе взятые», — поделился своим мнением Андрей Б.

«Некуда ему бежать, он все грязные секреты Америки знает. Где-нибудь завалят потом в переулке», — пишет Дмитрий А.

Администрация киевского режима Зеленский и Байден

Некоторые комментаторы отмечают, что депутат Госдумы говорит о вещах, которые ещё только готовятся случиться и не факт, что произойдёт ровным счётом так, как он это ожидает. Поэтому люди не считают, что Зеленский прислушается к призыву бежать, ведь в нынешней ситуации угрозы ему ничего не представляет.

«Пока что ему нет повода бежать. Киев вполне успешно сопротивляется и заставляет российскую армию уйти в глухую оборону. Нужен веский повод, чтобы он сделал ноги», — считает Враг Р.

«Не надо тешить себя иллюзиями. Не он, так другой будет исполнять его роль!» — отметил Авс А.

«Такие советы в нашей Госдуме Зеленскому ещё с марта раздают. Уже глупо всё это выглядеть начинает», — заметил Станислав Ю.

Часть людей полагает, что без решительных действий со стороны России Зеленский так и будет восседать на своём троне и отправлять жителей с территории бывшей УССР на верную смерть.

«Пустая говорильня. Надо делать, а не болтать попусту», — считает Руслан Г.

«Не надо предупреждать, а надо именно так сделать, чтобы он убежал. Либо уже ударить по его бункеру», — поделилась своим мнением Нелли М.

Нашлись и те, кто призвал депутатов меньше говорить и больше делать, в том числе и на фронте специальной военной операции России.

«Депутатам нашим лучше не угрожать Зеленскому, сидя в тёплом кресле парламента, а взять оружие и, будучи добровольцем, самостоятельно дойти до Киева, чтобы сделать с клоуном всё то, о чём они так громко рассказывают», — написал Никита У.

Напомним, 28 октября депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет [«Единая Россия»] заявил РИА Новости о том, что дни главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве.