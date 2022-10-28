26 октября в метавселенных столичных электронных сервисов закончилось общественное обсуждение законопроекта о городском бюджете на 2023–2025 годы. Проводилось оно с 22 по 26 октября под эгидой Общественной палаты (ОП) Москвы, на обсуждение сложнейшего документа из 1492 страниц москвичам выделили четыре дня. Примечательно, что на сайте ОП нет ни одного упоминания о каких-либо мероприятиях, посвященных этой теме, также не сообщается и о результатах дискуссии. В отсутствие официальной информации ИА REGNUM взяло на себя труд рассмотреть документ, по которому горожанам предстоит прожить 2023 год и плановый период 2024–2025 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Как написали в телеграм-канале градоначальника, бюджет будет социально ориентированным, больше половины расходов направят на реализацию программ социальной поддержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта. На 10% будут увеличены с 1 января 2023 г. пособия и социальные выплаты, в частности, размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. В образовании продолжится курс на создание предпрофессиональных классов, которые, по нашему мнению, являются не чем иным, как одним из направлений выстраивания индивидуальных обучающих траекторий, а также натаскивание выпускников на сдачу ЕГЭ.

Телеграм-канал мэра Москвы

В 2023–2025 гг. планируется построить 5,4 млн кв. м жилья по программе реновации. В новые дома переедут больше 155 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек. Также в следующем году завершится реконструкция 201 поликлиники (50% амбулаторного фонда), и будет введено в эксплуатацию 6 станций скорой помощи при больницах. Городские власти надеются, что эти меры помогут улучшить экстренную помощь при травмах, отравлениях, сосудистых катастрофах и обострении хронических заболеваний для 500 тыс. человек ежегодно.

Телеграм-канал мэра Москвы

Подробнее проект бюджета рассмотрели на инвестиционном портале Москвы, для полноты картины возьмем некоторые цифры. Утверждается, что расходы на социальную поддержку в следующем году вырастут на 8% и составят 530,5 млрд рублей (без учета средств ОМС), или половину бюджета. В текущем году даже официальная инфляция пробила двухзначные цифры, и, судя по самым комплиментарным прогнозам, в 2023 году ниже двухзначных значений она не опустится. Продовольственная инфляция стремится вверх без каких-либо надежд на снижение или хотя бы стабилизацию, а в декабре нас ждет повышенная индексация тарифов ЖКХ. В таких условиях только оптимисты из правительства Москвы могут называть бюджет социально ориентированным.

Screenshot Инвестиционный портал города Москвы

Наблюдение за продолжающейся модернизацией столичного здравоохранения наводит на простую и вместе с тем страшную мысль: население из условно бесплатного государственного здравоохранения все активнее пытаются выдавить без всяких условностей в платную медицину. Автору рассказали, как врач в поликлинике прямо заявила пациенту, что у них нет оборудования и специалистов, чтобы сделать назначенную процедуру. По стечению обстоятельств, придя в платную клинику, гражданин обнаружил того самого врача, готовую выполнить назначение.

Screenshot Москвичи хвалят Депздрав за заботу

Из года в год звучат заявления о закупках новейшего оборудования, реконструкции поликлиник под «пациентоцентричные» стандарты. Чиновники утверждают, что в обновленных поликлиниках создается комфортная среда для пациентов и медицинского персонала, а современное диагностическое оборудование позволяет проводить наиболее востребованные анализы и исследования максимально близко от места жительства граждан.

В одном «отцы города» правы — среда в поликлиниках создана комфортная. Не получилось записаться к специалисту, не можешь сдать анализ или пройти обследование — не отчаивайся, выпей в буфете чаю с пирожком и вспомни о том, что начальство заботится о тебе. Оно закрывает районные онокодиспансеры, травмпункты, женские консультации, концентрируя их в гигантских медцентрах. В результате чего больные, старики, родители с травмированными детьми и прочие нуждающиеся горожане вынуждены часами добираться до центров помощи и еще часы тратить на ожидание в переполненных очередях. Неудивительно, что многие попросту отказываются от такой медпомощи, что приводит к тяжелым заболеваниям и росту преждевременной смертности.

Screenshot Не верь глазам своим, сообщает Депздрав Москвы

Заявлено, что модернизация продолжится и в 2023 году. На высокотехнологичную медицинскую помощь из бюджета города выделят 13,8 млрд рублей, и с учетом средств ОМС расходы на это направление составят около 34 млрд рублей. При этом в объединенных в амбулаторные центры поликлиниках люди неделями не могут сделать ЭКГ, а высокотехнологичных исследований можно и вовсе не дождаться. Если при таких многомиллиардных вливаниях в отрасль, как о том гордо заявляют власти, врачей больше не становится, аппаратуры не хватает, то, получается, деньги не дошли до конечных получателей, растворившись в карманах подрядчиков, аффилированных с ними чиновников, и были потрачены на комфортные буфеты?

Оказывается, чиновники что-то знают о кадровых проблемах, поэтому намерены сохранять и развивать кадровый потенциал: «Ежемесячные выплаты врачам и медицинским работникам среднего звена, получившим статусы «московский врач», «московская медицинская сестра», а также отдельным категориям медицинских работников (врачам общей практики, врачам и медсестрам, участвующим в реализации программ ведения пациентов старших возрастных групп со множественными хроническими заболеваниями, несовершеннолетних в детских садах и школах и другим). На эти цели в проекте бюджета предусмотрено 7,7 млрд рублей». Неужели наступит время, когда врачам не придется брать дополнительные ставки или подработку в платных клиниках?

Не можем не упомянуть и про призванный заменить дорогостоящую диспансеризацию симулякр — скрининговый проект летних павильонов в парках — «Здоровая Москва». На поддержание работы павильонов будет потрачено 426,2 млн рублей. Безусловно, с бухгалтерской точки зрения павильоны «Здоровая Москва» бюджету встанут куда дешевле, чем настоящая работа по профилактике заболеваний, да и других бонусов принесут немало. На здоровье граждан это никак не скажется, зато, гуляя в парке и выбирая аттракцион, можно вместо американских горок выбрать скрининговый павильон.

«На оказание мер социальной поддержки жителей Москвы в денежной и натуральной форме (доплаты к пенсиям, льготы по проезду в общественном транспорте, по оплате жилищно-коммунальных услуг, лекарственное обеспечение и многие другие) в проекте бюджета на 2023 год предусмотрено 591,5 млрд руб. Пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10%», — сообщает информационный портал правительства Москвы.

Так в отношении пенсионеров чиновники расщедрились на 2 тысячи 120 рублей. С 1 января 2023 года размер доплаты для 2 млн людей старшего возраста будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Учитывая общий рост стоимости жизни, а также и то, что на в 2021 год социальные выплаты были проиндексированы на 4,8% при запредельном скачке инфляции — называть предлагаемый бюджет социальным не поворачивается язык. Также очевидно, что все из-за той же инфляции для большей части городских программ финансирование снизится, самое значительное падение произойдет в социальной сфере и ЖКХ.

При этом никто не собирается снижать финансирование также входящей в социальную сферу программы «Организация досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве». Напомним, что скомпрометированную бесконечными «улучшайзингами», «бордюрингом», превращением ООПТ из зон рекреации в истинном значении данного термина в общественные пространства с шашлыками и кордодромами и тому подобными активностями программу переименовали в программу «реабилитации» природных территорий. На программу, в том числе и на превращение ООПТ «Битцевский лес» в еще один ЦПКиО имени Горького, предусмотрено выделить в 2023–2025 гг. 53 млн 710 тыс. рублей.

Львиную долю в расходах столичного бюджета по-прежнему занимает развитие транспортной системы. В 2023–2025 гг. на эти цели израсходуют 2424,1 млрд руб. В эту категорию входят подвижной состав, развитие метро, строительство необходимой инфраструктуры и строительство дорог. В течение трех лет планируют ввести 216,2 км дорог, 72 искусственных сооружения (мосты, эстакады, тоннели) и 49 пешеходных переходов. До конца 2023 года завершится реализация масштабного проекта развития улично-дорожной сети — строительство московского скоростного диаметра.

Телеграм-канал мэра Москвы

Жители многих доселе тихих спальных районов получат под своими окнами полноценную транзитную магистраль, и их вряд ли утешает тот факт, что за пользование ею с иногородних автолюбителей будет взиматься плата. Наряду с расширением транспортных артерий продолжает сокращаться количество парковочных мест. Следовательно, столичные власти от планов кардинального сокращения частного автотранспорта не отказались и предпринимают недюжинные усилия, чтобы сделать невыносимой жизнь автолюбителей.

Тут уместно напомнить о том, что у построенных и реконструированных по «новому московскому стандарту» поликлиник, больниц и прочих социальных учреждений кардинально сократилось количество парковочных мест, а после завершения очередного этапа благоустройства пробки появляются там, где их никогда не видели московские старожилы.

Даже при столь поверхностном анализе предложенного правительством Москвы проекта бюджета можно утверждать, что взятый антисоциальный курс будет продолжен, чиновники продолжат изобретать затушевывающие истинную деятельность, но позволяющие писать красивые отчеты неологизмы. Подвизающиеся на господрядах предприниматели, будь то застраивающие Москву «человейниками» девелоперы или дорожные подрядчики, меняющие асфальт и плитку по нескольку раз в сезон, будут все так же получать головокружительные прибыли. Как всегда, за все расплатятся москвичи, ничего не получившие в этом неэквивалентном обмене, так ведь, говоря о социальной направленности бюджета, никто и не утверждал, что именно их имеет в виду.