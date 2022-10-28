Киев ждёт заветного дня освобождения. Как 78 лет назад
78 лет назад, 28 октября 1944 года, Красная армия освободила от фашистских захватчиков территорию УССР. В ходе кровопролитных боёв за свободу от нацистского гнёта пали около 3 млн советских бойцов. За 40 месяцев военных действий проведено 15 наступательных операций. Оказались разрушены около 700 городов и 28 тысяч сёл. Общие потери жителей республики оцениваются в 8–10 млн человек, ещё 2,5 млн жителей нацисты угнали в рабство.
Освобождение УССР — важная часть Великой Победы, одержанной советским народом над нацистами. Она стала коллективным подвигом народов Советского Союза, храбро сражавшихся за своё Отечество на каждом участке фронта. Их вклад в общий итог сражений неразделим.
Сегодня движимые идеями русофобии отдельные силы пытаются пересмотреть итоги Великой Отечественной войны и переписать историю. Их цель — внести разлад между народами ещё недавно единой страны. Однако обмануть или изменить правду у них не выйдет. Киев — неотъемлемая часть Русской земли, он был ей изначально, ей и останется. От современников же требуются усилия, чтобы защитить общую историю.
Сейчас территория б. УССР стала плацдармом для нацистского реваншизма. Как у продукта западного мировоззрения, в основе нацизма находятся идеи о собственной исключительности и представления о неполноценности других народов. Это часть европейской философии, которая также нашла проявление в колониальной политике и неоколониализме, запрятанных под обёртку глобальной экономики.
Некоторые историки придерживаются мнения, что европейские страны не оказывали никакого сопротивления Третьему рейху, поскольку его идеология была им понятна и даже близка. Им проще и выгоднее было не пасть в боях, а присоединиться к гитлеровцам. Совсем другая встреча ждала Германию на Восточном фронте. Нацистов встретил единый и сплочённый советский народ, мужеству и героизму которого захватчики ничего не смогли противопоставить.
Примечательно, что когда Третий рейх был уже разгромлен, западные страны из числа союзников откровенно саботировали проведение денацификации Германии. А многие бывшие нацисты нашли убежище и впоследствии обосновались, к примеру, в США, сделав карьеру или достигнув успехов в бизнесе.
Сейчас центром идей собственной исключительности стали США. Захватив власть с помощью госпереворота в Киеве, они создали на территории б. УССР плацдарм для нацистского реванша. При этом защищавшие режим формирования открыто использовали запрещённую символику и даже бравировали ей, получая вместо наказания щедрое финансирование.
Сегодня путь красноармейцев повторяют российские военнослужащие. В ходе специальной военной операции они ведут борьбу за демилитаризацию и денацификацию территории бывш. УССР. Киевский режим — наследник оккупационных администраций Третьего рейха, действовавших когда-то в УССР. Этому есть целый ряд подтверждений, начиная с прямых аналогий с коллаборантами времён Великой Отечественной войны, прославления Степана Бандеры и других преступников. В честь них устанавливаются памятники, называются улицы, с их портретами проходят шествия.
С 2014 года власти Киева развернули преследования русских, коммунистов и антифашистов. Например, убили писателя Олеся Бузину. Против восточных регионов, где проживает русское население, организовали военные кампании, в ходе которых каратели жестоко расправлялись с мирными жителями. Расследование нацистских зверств, таких как поджог Дома профсоюзов в Одессе, было прекращено, виновные не найдены.
Множество подтверждений нацистской сущности режима вскрыла и сама спецоперация по денацификации. Также не подлежит сомнению факт, кто именно стоит за бесчинствами — всё тот же уверовавший в исключительность Запад.
Но сейчас, как и в середине прошлого века, всё так же нет сомнений в победе над нацизмом. Русская земля будет полностью освобождена!