Речь президента России Владимира Путина была адресована не только российским гражданам, но и жителям других стран мира, поскольку в ней поднимались вопросы настоящего и будущего мироустройства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Однако чтобы полностью его послушать, к примеру, жителям Италии нужно было ухитриться. Нет, итальянские СМИ не обошли молчанием выступление российского президента, это было бы невозможно. Однако они процитировали лишь отдельные, по выражению читателей, «удобные» для себя части.

Тем не менее даже этого многим пользователям хватило, чтобы уловить суть, которая заключалась в том, что однополярный мир с диктатом одной страны уходит в прошлое. Наступает время, когда странам для сосуществования нужно договариваться, искать диалога.

«Как можно его неправильно понять? Очевидно, что Америка с НАТО на поводке дестабилизировала половину мира», — прокомментировал Лео Да В.

«Лучше бы западные лидеры послушали его и сели за стол переговоров, чтобы вместе работать ради мира», — добавил Доменико Ф.

«Это была отличная речь, которая затронула столько моментов. Абсолютно согласен с Путиным, считаю, что настало время, когда всем нужно договариваться», — согласился Рудджеро Б.

Многие комментаторы признают, что России есть чего опасаться, учитывая расширение НАТО и неприкрытые амбиции Вашингтона управлять миром при помощи силы или манипуляции.

«Понятно, что Россия чувствует угрозу на своих западных границах. Напомню, что ракеты НАТО размещены в Польше, Болгарии и Румынии, а в будущем, возможно, появятся и на [территории б. УССР]. Но если случится война между Россией и США, то Европа будет полем боя», — рассуждает Пино К.

«Они хотели заставить русских замолчать навсегда. А если с Россией было бы покончено, то та же самая судьба ожидала бы Китай и Индию. Но они боятся 6 тыс. российских атомных боеголовок», — отметил Витторино К.

«Владимир Путин: «Нацисты дошли до сжигания книг. Теперь западные отцы либерализма дошли до запрета Достоевского». Точно! Это западные «демократические» нацисты, которые используют силу и угрозы для управления», — считает Нуччиа Де В.

Сожжение книг в нацистской Германии

«Путин готов к диалогу, а Зеленский подписал указы против любого мирного соглашения», — напомнила Моника К.

Многие не обошли вниманием СМИ, критикуя их за цитирование только отдельных частей речи российского президента, выдернутых из контекста. В частности, многие итальянские издания сконцентрировались на моменте о попытках Запада смахнуть Россию с политической карты.

«Вы куча … а не журналисты. Речь Путина длилась полтора часа, а вы показываете только 40 секунд, которые вам подходят», — возмутился Джанпьеро А.

«Это надо было транслировать в прямом эфире и полностью, как делают настоящие журналисты, а не 40 секунд видео, как вы», — добавил Никола Дз.

«Извините, но Путин говорил много разного на «Валдае». Можно было написать десятки различных текстов, глубоких и интересных, но вы вырвали из широкого контекста только отдельные части, выгодные вам, чтобы ваши фанаты посмеялись», — пишет Рикардо Р.

«Напишите, что Путин сказал, что Россия не будет использовать ядерное оружие против Киева! Это не имело бы никакого смысла ни в военном, ни в политическом плане», — призвал Марко Ф.

«Я не поклонник Путина, но трудно отрицать, что практически вся внешняя политика США за последние 80 лет преследовала одну единственную цель — исключить, сделать изгоем любую потенциально неприсоединившуюся страну», — заключила Тициана Т.

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