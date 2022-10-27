После того, как появились сообщения о том, что 31 октября в Сочи состоится встреча и переговоры президента России Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для обсуждения нормализации отношений между Баку и Ереваном, появилась реакция на это событие со стороны Вашингтона. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию, выступил со странными тезисами. Он заявил, что американцы «привержены поддержке мирных переговоров между Баку и Ереваном» и что инициатива в проведении таких встреч якобы исходит от них. При этом Прайс сослался на недавнюю встречу в Нью-Йорке госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении. Теперь же, по его словам, Баку и Ереван «сами должны решать, будет ли приглашение президента России Владимира Путина полезным для них в стремлении к установлению прочного мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Это намек на то, что предстоящая встреча в Сочи может оказаться для обеих сторон или одной из них бесполезной. Раньше США в целом не выступали против мирного соглашения от 9 ноября 2020 года, положившего конец второй карабахской войне и последующих с участием России договоренностей, в том числе и по демаркации границ между двумя странами и разблокированию коммуникационных коридоров в регионе. В любой другой точке Евразии такое вряд ли бы произошло. Но в дальнейшем именно Вашингтон руками Европейского союза, в основном с опорой на Армению, вступил на путь перехвата инициативы в урегулировании отношений между конфликтующими сторонами. В итоге в публичном пространстве создана интригующая ситуация. Раньше у Вашингтона и Брюсселя не было специального проекта карабахского урегулирования. Хотя в бытность Дональда Трампа президентом США в Вашингтоне циркулировали слухи о возможности признания независимости Нагорно-Карабахской Республики по косовскому образцу. Сейчас в армянских изданиях появилась информацию о так называемом вашингтонском документе (или декларации) между Ереваном и Баку.

В этом документе вопрос статуса Нагорного Карабаха выводится из повестки переговоров, что устраивает Азербайджан. Это логический конец начатого Пашиняном процесса разрушения доставшегося ему в политическое наследство политико-дипломатического статус-кво в карабахском урегулировании. Как пишет российский эксперт Сергей Маркедонов, все предшественники армянского премьера на высоком посту «рассматривали и возможности уступок, и диверсификации международных контактов, и имели непростые коллизии в отношениях с Москвой». Но Пашинян ведет игру ва-банк, подставляя себя под удар по внешнему и внутреннему периметрам. Каждое лыко будет ему в строку. Вслед за Алиевым он заявил, что до конца нынешнего года может быть подписан мирный договор между двумя странами, что наводит на мысль существования проекта такого документа. Но кто и когда его готовил? Москва заявляет только о переданных Баку и Еревану каких-то предложениях. В этой связи азербайджанский политолог Фархад Маммедов утверждает, что «предложенный Россией проект мирного договора не устраивает ни Азербайджан, ни Армению». Почему?

Primeminister.am Никол Пашинян

Другой азербайджанский эксперт, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев полагает, что Москва хочет отложить вопрос статуса Карабаха «на неопределенный срок». Это парадоксальное утверждение, ведь первоначально исходящая от Еревана так называемая европейская инициатива базировалась на утверждениях о том, что необходимо реанимировать деятельности Минской группы ОБСЕ, в повестке которой значится вопрос статуса Нагорного Карабаха. Если Пашинян готов подписать с Алиевым на уровне двухстороннего диалога мирный договор, то посредническая миссия Путина теряет для него весь смысл. Тогда, как пишут некоторые армянские политологи, для премьера встреча и переговоры с российским президентом в Сочи — это всего лишь возможность «сверить часы» накануне намеченного в Брюсселе очередного саммита между Алиевым и Пашиняном, что станет продолжением намеченного ими следования в фарватере западного дипломатического трека. В итоге все посреднические усилия Путина будут выведены за скобки.

Другое дело, если Москва представит в Сочи свой вариант текста мирного договора и концепцию решения всех острых вопросов на фоне пока не существующих западных достижений по вопросам разблокирования коммуникаций, прогресса в работе по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Пока Россия реально остается гарантом стабильности и мира в Закавказье, но ей необходимо наращивать там не только военное, но и экономическое присутствие, чтобы не превратиться во всего лишь вспомогательную переговорную площадку. Тем более что ее разворот на Восток переводит этот регион в своеобразный центр событий, в который так или иначе активно будут вовлекаться Иран и Турция. Впереди большие решения.