В Севастополе это выглядит примерно так. Люди просыпаются — и узнают, что в любимый город-герой пробрался вражеский беспилотник. Вероятно, один из тех, что запускают прихвостни киевского режима. Многие подобные вражеские ходы предотвратить удаётся, однако некоторые БПЛА всё-таки взлетают, чтобы совершить диверсию. Самой громкой, пожалуй, стала атака на штаб Черноморского флота. Разобрались с ней.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

А сегодня утром, 27 октября, была атакована Балаклавская ТЭС. Вы можете любоваться ею по дороге в Севастополь. Рядом виноградники, рядом величие природы. Да и сама ТЭС выглядит монументально. Она совсем новенькая — возведена после объединения Севастополя и Крыма с Россией. В таких случаях говорят — «как с иголочки». Но тут ТЭС ох как велика, чтобы воспользоваться одной только иголочкой.

И вот киевский режим эту красоту решил потрепать. Чем? Ну, конечно, БПЛА. Терроризм со взрывами — это характерный почерк бандеровского режима. Узнаёшь сразу. Теракт на Крымском мосту киевский режим устроил всего три недели назад, а потом испугался последствий. Когда русские ракеты стали не только денацифицировать территорию б. УССР, но и деэлектрифицировать её.

Цитата из видео «Обстрел ТЭЦ в Харьковской области» Поврежденная ТЭЦ в Харькове

Вот что в утреннем сообщении относительно атаки на Балаклавскую ТЭС заявил губернатор Михаил Развожаев: «На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде.

Подчеркну, что благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции — удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты, по сути, «сбили» беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели».

При этом сообщается о загоревшемся неработающем трансформаторе. Но очевидно, что он не был целью киевского режима. В своих влажных наглых мечтах они грезили совсем иными результатами. Куда более разрушительными. Но не срослось. И не срастётся. Потому что выводы из первых полётов вражеских БПЛА по Крымскому полуострову сделали — и они правильные, эти выводы.

Обратите внимание на такие слова губернатора — «благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции». И я бы рассматривал их в контексте того, что происходит в целом. К примеру, севастопольская власть проверяет и модернизирует городские укрытия. Отмечает, что «надеемся, что использовать подвалы в качестве укрытий нам не придётся, но готовы мы должны быть ко всему. Это сейчас задача №1 для всех».

И мне видится, что это единственно правильный подход. Потому что — простите за хрестоматию — «готовьте сани летом». Проблема должна предотвращаться — особенно в военное время. А мы существуем именно в нём. И те, кто делает удивлённые глазки, хайпуя или просто изумляясь, мол, для чего эта морока с бомбоубежищами, видимо, пребывают в альтернативной реальности без осознания реального положения дел. Такая расслабленность и мягкотелость настораживают.

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

Знаете, мне порою доводится слышать от некоторых подростков на вопрос «что они думают о происходящем в контексте СВО?» следующий ответ — «а мне пофиг». Это при том, что у нас масса молодых людей, понимающих, что происходит и переживающих за Родину. Тем более странно отношение некоторых взрослых людей, будто не с ними происходит, будто не у них. Хотя Севастополь, Крым — это прифронтовая зона. Так вот, странно вдвойне, когда с «пофиг» к происходящему относятся люди взрослые, пожившие. Вот только многие из таких, как правило, начинают сильно волноваться (паниковать?), когда происходит опасное плюс-минус рядом с ними. Тогда летят вопросы, а подчас и обвинения.

Такая реакция, такие действия — помощь врагу, а он, и это надо принять, дьявольских оборотов сбавлять не собирается. Он понизит инфернальный градус лишь в том случае, если мы заставим его это сделать. Как? Предупреждающими ударами. Максимальной концентрацией каждого гражданина в отдельности и всех вместе. Всё для фронта! Всё для победы! Это правильные лозунги, но важно добавить — всё для общей победы. Каждый из нас должен возжелать её как спасения, и каждый должен приложить для её достижения усилия. Так победим!