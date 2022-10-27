Вашингтон намерен ускорить обновление своего ядерного арсенала в Европе. Запланированное на весну 2023 года размещение модернизированных бомб B61-12 на европейских базах США перенесено на декабрь текущего года, пишет газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Информация появилась на фоне роста напряжённости между Россией и НАТО, а также сообщений о возможной провокации Киева с использованием «грязной» атомной бомбы. Несмотря на это, президент США Джо Байден вновь заявил о намерении продолжать поддержку киевского режима.

17 октября Североатлантический альянс начал военные учения по ядерному сдерживанию. В манёврах приняли участие 14 стран, были задействованы десятки боевых самолётов, в том числе стратегические бомбардировщики B-52.

Через десять дней в России начались учения стратегических ядерных сил «Гром». За ходом учений наблюдал президент России Владимир Путин.

Подробнее: Путин наблюдает за учениями ядерных сил «Гром»

Все эти события не вселяют оптимизма в жителей европейских стран, поскольку многие понимают, что в случае обострения именно Европа пострадает больше всего. Итальянцы в соцсетях напоминают, что американские базы расположены в том числе в Италии.

«Кто-нибудь понимает, куда мы движемся? В Италии много баз США, и в случае чего мы под прицелом и мы первая цель для русских. Новое правительство должно вести политику мира, а не разжигания войны», — прокомментировал Антонио М.

«Интересно, может, стоило бы, наоборот, убрать с нашей территории ядерное оружие, чтобы защитить нас от нападения?» — спросил Сальваторе Б.

«А где же мнение европейцев? Тех, кто не на зарплате у Вашингтона и имеет минимальную любовь к народу и своей земле? Что мы защищаем, находясь в НАТО? Если нас обстреляют ядерными ракетами, то только лишь потому, что на нашей территории размещено ядерное оружие, предназначенное для удара по России», — пишет Давид Г.

«США ускоряют обновление своего ядерного оружия в Европе. Это должно заставить нас задуматься, откуда вообще берётся их высокомерие и почему Европа подчиняется США», — считает Джанпьеро А.

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Многие интересуются, почему противостояние между США и Россией должно происходить на территории Европы, а не в других местах земного шара.

«Если Америка и Россия хотят воевать, почему бы им не делать это между Аляской и Сибирью, где они граничат, и не оставить нас в покое?» — возмущается Альдо Ф.

«Они ведут войны на чужих территориях, словно играют в шахматы», — заметила Тина П.

«Почему бы американцам не заниматься своими делами… а европейским политикам перестать быть слугами Вашингтона?» — задаётся риторическим вопросом Клаудио М.

«Возможно ли, что европейские шуты у власти не понимают, что Байден и ко тащат нас в пропасть? Если случится непоправимое, то где в Италии противоатомные бункеры? Мы слуги американцев и должны умереть за их истерики как слуги? Мы хотим жить мирно, мирно!» — призывает Норма Де В.

Ряд пользователей также критикует итальянские СМИ за слишком однобокое освещение происходящего. В частности, многие мейнстримные масс-медиа рассказали об идущих в России учениях стратегических сил, не заметив при этом аналогичных манёвров сил НАТО.

«Что это за бред? Совсем недавно НАТО также проводило ядерные учения. Когда Россия их проводит, то это ужасно, а если НАТО — то нормально?» — недоумевает Антониа А.

«Впишите это, чтобы ничего не пропустить. НАТО недавно проводило ядерные учения, США отправили элитные войска в Румынию, около 4 тыс. профессионалов. Возможно, чтобы контратаковать русских. Они играют с огнём на головах простых людей, включая нас», — заключил Франко Д. М.

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