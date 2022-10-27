Пермский ТЮЗ заявил о том, что приостанавливает показ спектакля «Гуд бай, Берлин!» (12+). Причиной стало недовольство и критика постановки со стороны некоторых зрителей, сообщает Properm.ru.

Эверетт Шинн. Оркестровая яма, Театр на Пятой авеню

«Пермский театр юного зрителя, понимая обостренность сегодняшней мировой социально-политической повестки, приостанавливает показ спектакля и приносит зрителям искренние извинения за возможные доставленные неудобства», — отметили в учреждении.

Пермячка Надежда П. публично выразила недовольство. «Совместно с группой родителей и классным руководителем я сопровождала седьмой класс дочери в любимейший пермский театр ТЮЗ, ведь постановки ТЮЗа всегда были о высоком искусстве для детей и взрослых… Не одно поколение выросло на этих спектаклях. Очень радовались тому, что дети посмотрят один из самых ярких, судя по отзывам на сайте театра, спектаклей «Гуд бай, Берлин!». Спектакль про подростков. То, что мы там увидели, повергло нас даже не в шок, а в полный ужас. Со сцены шла откровенная пропаганда гомосексуализма, ранних сексуальных отношений», — оставила она комментарий на своей странице в соцсети.

Она также подчеркнула, что не является ханжой и прекрасно понимает, что современные дети достаточно просвещённы во многих вещах, но как мама и психолог считает, что театр не место для сексуального просвещения детей в возрасте от 10 до 16 лет. Именно такого возраста сидели в зале ребята, которые после первого акта проходили мимо учителей и родителей, опуская глаза в пол. Родители тоже чувствовали себя достаточно неловко.

«Апогеем всего стала сцена, где один из героев, похожий на призрака немецкого солдата, рассказывает, как он целился в глаз русскому солдату: «Русский солдат Иван — говнюк» (дословно). Далее следовал монолог: «Вы думаете, немцы были звери, это русские были зверями, столько русского мяса полегло ради их победы». Монолог был длинный, но, к сожалению или к счастью, полностью его я не запомнила, потому что у меня дыхание перехватило от волнения и возмущения. Я впервые встретилась на сцене с подобным! Это что-то на грани добра и зла! Просто не в силах слушать это дальше, я встала и попросила остановить спектакль. Обратилась к актёрам, зрителям поддержать меня. Кто-то кричал, что согласен со мной, были голоса, просившие меня замолчать, но я увидела, что люди в основном были инертны, будто попала в сказку о голом короле. Все видят, что король голый, и продолжают молчать», — сказала Надежда П.

Дмитрий МАУК Пермский театр юного зрителя

В итоге класс вывели из зала. После скандальной ситуации в зрительном зале оставались другие дети и продолжали смотреть спектакль. Надежда П. назвала всё произошедшее абсурдом.

«Я пыталась донести до людей, прежде всего до взрослых, родителей и учителей, что про наших дедов, про страну вашим детям говорят откровенную ложь, льют грязь на их память, но все они продолжали дальше сидеть и смотреть. В то время, когда наша страна переживает очень тяжёлый этап, когда мы сражаемся с нацистским злом, когда погибают наши парни за Бога, за Родину, за свет, у нас под носом, в детском театре, нашим детям прививают ненависть к Родине и русским людям!» — резюмировала она.

Надежда П. обратилась к родителям, учителям и директорам школ и гимназий Перми с просьбой провести беседу на предмет увиденного с детьми и тщательно отбирать в дальнейшем репертуар для детей.

Пермяки оставляют комментарии по поводу ситуации и репертуара театров.

«Да это треш!» — прокомментировала Юлия В.

«Театр у моста — единственный театр, где ещё можно посмотреть спектакль, не сгорая от испанского стыда», — отметила Александра И.

«Уже и до детей добрались, ужас, в оперный ходили на «Онегина», исковеркали оперу до ужаса, всё та же пропаганда», — оставила запись Ольга Т.

«Нельзя оставлять такое безнаказанно. Необходимо отстранять такого режиссёра от должности и призывать к ответственности за пропаганду ненависти к русским, пропаганду нацизма, за искажение истории Великой Отечественной войны. Это должно получить огласку. Ведь война сейчас идёт не только в Донбассе, война каждую секунду идёт рядом, и идёт она за души людей. Все эти разговоры наши на кухне и между собой — всё слова. Но когда встречаешь эту бесовщину лицом к лицу, понимая, что вот прямо сейчас, если ты не встанешь и не скажешь громко о том, что происходит, этот мрак захватит твоих детей, наших детей», — считает Надежда П.

Спектакль тем временем отменили. В театре уточнили, что главной целью спектакля являлся отрытый разговор о проблемах поколения, которое находится на пороге вхождения в самостоятельную жизнь: «Герои спектакля, подростки Майк и Чик, встречают на своем пути разных людей с гипертрофированными качествами, призванными обнажить человеческие пороки и выявить важность основополагающих гуманистических ценностей. Важнейший вывод спектакля и пьесы, что важно оставаться человеком любящим, думающим, помогающим и ценящим каждую человеческую жизнь». При этом спектакль получил с 2019 года положительные отзывы как от профессионального сообщества, так и от зрителей-подростков, пишет properm.ru.