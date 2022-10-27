Ещё несколько автоконцернов заявили о сворачивании своей деятельности в России, среди них — Mercedes и Ford Motor. Обе компании уже реализовали свои российские активы. До этого с рынка ушли Renault и Nissan, а Toyota закрыла свой завод в Шушарах. Что представляет собой бизнес этих компаний в РФ и кто стал новым владельцем промышленных мощностей этих и других автоконцернов? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили

Напомним, ранее компания Toyota закрыла свой завод в п. Шушары (Санкт-Петербург) после полугодового простоя, заявив, что это связано с проблемами поставки ключевых материалов и деталей. Компания из России не уходит, а проведёт оптимизацию, перейдя на поддержку дилерской сети и обслуживание клиентов Toyota и Lexus.

Читайте также: Toyota закрывает завод в Шушарах, но не уходит?

Кто стал покупателем активов Mercedes?

26 октября 2022 года Минпромторг России в своём телеграм-канале сообщил, что между компаниями Mercedes-Benz и «Автоdom» достигнуты соглашения о продаже долей автоконцерна в российских дочерних компаниях.

В сообщении отмечено, что новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации производства на базе завода в индустриальном парке Есипово. Ведомство обещало помощь в поиске такого партнёра.

На сайте компании уточняется, что АО «Мерседес-Бенц РУС» — дочернее предприятие Mercedes-Benz Group AG и единственный в России официальный импортер легковых и малотоннажных автомобилей марки Mercedes-Benz.

В ЕГРЮЛ АО «Мерседес-Бенц РУС» фигурирует с 1994 года. С 2020 года по 2021 год выручка АО выросла с 191,804 до 274,804 млрд рублей, чистая прибыль — с 6 до 10 млрд рублей.

В России у Mercedes были доли как минимум ещё в четырёх юрлицах: ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Капитал Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» и «Мерседес-Бенц Банк Рус».

В ЕГРЮЛ ни в одной из вышеназванных компаний доли пока не переоформлены на нового собственника. Перевод прав будет сделан после одобрения сделки всеми органами.

В качестве покупателя активов называется автодилер «Автодом», созданный в 1992 году. По данным с сайта компании, у неё в бизнес-портфеле имеются 25 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

На июнь 2022 года основными акционерами АО «Автодом» фигурируют Андрей Костин — 46,82% и омское ООО «Бридж Кэпитал» — 50,1%​. Из отчёта эмитента известно, что Костин избирается в совет директоров АО с 2007 года, а также был гендиректором компании в 2014–2019 годах. После срочной службы в армии окончил Московский авиационный самолетостроительный техникум. ООО «Бридж Кэпитал» принадлежит Андрею Ольховскому — гендиректору «Автодома».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильный салон Mercedes-Benz

Кому продали доли Renault?

Что касается французского автоконцерна Renault, то он был владельцем долей и акций как минимум в двух российских юрлицах — ЗАО «Рено Россия» и «АвтоВАЗ».

ЗАО «Рено Россия», учрежденное в 1998 году, на сегодня уже сменило наименование и называется АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

В мае 2022 года, после того как стало известно о планах «Рено», мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге заявлял, что планирует забрать завод на баланс Москвы, возобновив производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». В качестве возможных технологических партнёров завода называли компанию «КамАЗ». Собянин также заявил, что совместно с последним и Минпромторгом России идёт работа над локализацией производства в стране максимального количества автокомпонентов.

Тогда же, в мае 2022 года, Минпромторг России в своём телеграм-канале сообщил, что активы группы «Рено» переходят в государственную собственность. Уточнялось, что 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» получит ФГУП «НАМИ», которое подведомственно Минпромторгу РФ. Оставшаяся часть акций всё также остаётся у госкорпорации «Ростех».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Автомобильный салон RENAULT

Из того же сообщения следовало, что 100% акций ЗАО «Рено Россия» получит правительство Москвы.

«Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки получили одобрение ФАС России», — отмечали в министерстве.

В базе «Контур. Фокус» с июня 2022 года акционером АО «Московский автомобильный завод «Москвич» является ООО «Центр развития технология» (ЦРТ), а директором — Дмитрий Пронин.

ЦРТ было учреждено 4 мая 2022 года. Его владельцами являются АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва» (учредитель — департамент городского имущества Москвы) и АО «Инвестиционная проектная компания», подконтрольное тому же департаменту.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский завод «Рено». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

Что там у Nissan?

Nissan остановила работу своего автосборочного завода в Санкт-Петербурге ещё в марте 2022 года. Компания была представлена в России рядом юрлиц, в том числе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Ещё в середине октября 2022 года Минпромторг России сообщил, что российские активы «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перейдут в государственную собственность. Роль акционера будет исполнять всё то же ФГУП «НАМИ», что получило доли концерна «АвтоВАЗ».

В состав реализуемого имущества, по данным ведомства, входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

В ЕГРЮЛ ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» пока на нового владельца не переоформлено и числится активом компаний «Ниссан Аутомотив Юроп» (Франция), «Ниссан Интернешенл Са» (Швейцария) и «Ниссан Мотор Партс Центр Б. В» (Нидерланды).

С 2020 года по 2021 год выручка ООО выросла с 98 до 100 млрд рублей, чистая прибыль 2021 года составила 2,9 млрд рублей против убытка 2020 года — 2,2 млрд рублей.

Важный нюанс: «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» сможет выкупить свою долю в течение следующих шести лет.

Gary Mattox Заиндевелый логотип Nissan

️Американский автоконцерн Ford Motor покинул рынок России?

26 октября 2022 года на сайте американской корпорации Ford Motor появилось сообщение, что Ford Motor Company завершила продажу своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Уточнялось, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости, но компания «сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится».

В России компания была представлена сразу рядом юрлиц, в том числе ЗАО «Форд Мотор Компани», ООО «Соллерс Форд», ООО «Форд Соллерс Холдинг» (Набережные Челны).

В этих компаниях пока ещё владельцами числятся иностранные компании.

Также стало известно, что российская компания «Соллерс» планирует к концу 2022 года запустить производство легких коммерческих автомобилей на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарии.

(сс) Виталий Барсов Ford Focus 3 на фоне сборочного завода и склада готовой продукции во Всеволожске

Что с Isuzu?

Ранее ходили слухи, что работа компании Isuzu в России может оказаться под вопросом, но 27 сентября 2022 года на сайте автоконцерна появилось сообщение, что АО «ИСУЗУ РУС» продолжает работу в штатном режиме. Отмечалось, что из-за логистических сложностей и частичного запрета экспорта из Японии поставки машинокомплектов Isuzu в Россию были приостановлены в марте 2022 года.

В сообщении компании уточнялось, что, несмотря на проблемы, завод в Ульяновске произвел свыше 1000 шасси, но сейчас сборочное предприятие — в вынужденном простое.

Также в середине октября 2022 года газета «Коммерсант» сообщила, что совместное предприятие «Соллерс» и Isuzu — ООО «Исузу Соллерс» получило разрешение профильной комиссии о расторжении специального инвестиционного контракта.

В ЕГРЮЛ ООО «Исузу Соллерс» является на сегодня действующей компанией, как и АО «ИСУЗУ РУС».