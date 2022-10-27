Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что рассказы представителей киевского неонацистского режима, мол, ВСУ накапливают 60 тысяч человек для наступления на Херсон, — намеренный лживый вброс, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы, однако слова [киевской] стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал Стремоусов.

Чиновник отмечает, что российская сторона самым серьёзным образом укрепляет свою оборону и наращивает присутствие в Херсонской области, чтобы быть готовой дать нацистам уверенный ответ на все попытки наступления.

«Слушать Киев — себя не уважать. Ничего, кроме откровенной лжи, там рассказать не могут», — убеждён Василий Г.

Многие пользователи уверены, что все заявления киевской стороны следует воспринимать через фильтр информационной войны. Рассказывать правду Киеву не с руки, а вот вбросить осознанную ложь для обмана своего соперника — всегда пожалуйста.

«Может, ложь, чтобы подогреть своё население, а может, намеренная дезинформация, чтобы оттянуть наши войска. Надо полагаться на данные российской разведки, она знает точно, где нацисты готовят ударный кулак», — подметил Богдан С.

Некоторые комментаторы уверены, что сколько бы нацисты ни копили сил на линии фронта, им будет противопоставлена такая сила, которая будет способна отбить любые атаки ВСУ.

«Толку-то даже от этого накопления, если бы оно было? Ни за что не возьмут нацисты Херсон, могут даже не надеяться», — указывает Глеб А.

«Да даже если ВСУ и накапливают какие-то силы для наступления на Херсон — это не имеет никакого смысла. Россия отобьет любое нападение», — уверена Эльвира Л.

Mil.ru ВС РФ

Часть людей полагает, что Киев делает ставку на численность, совершенная игнорируя тот факт, что большая часть ВСУ состоит уже из кого попало: мужчин, выхваченных из очередей в магазинах, которым всунули в руки автомат и отправили на верную смерть.

«Да пускай копит. Только что копить там на восьмой волне мобилизации? Киев показал уже всё, что он мог. Дальше только гниение армии и полный развал», — пишет Ирина К.

«Россия скопила уже такие силы под Херсоном, что если бы даже Гитлер ожил и пустил в атаку свою армию нацистов, он был бы полностью разбит. Посмотрите видео с той техникой, которая едет из России на Херсонщину. Город будет наш всегда и непрерывно», — написала Эльвира Л.

Ряд пользователей указывает на то, что все киевские боевики, которые решатся пойти в атаку на Херсон, должны понимать, что обретут они на российской земле только смерть.

«Уже полгода ВСУ пытаются взять Херсон, вот только результатов никаких нет. Только трупы и уничтоженная техника с их стороны», — отметил Мстислав Г.

Напомним, 26 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что рассказы представителей киевского неонацистского режима, мол, ВСУ накапливают 60 тысяч человек для наступления на Херсон, — намеренный лживый вброс.