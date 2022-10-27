Слова министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который заявил в своём докладе президенту России Владимиру Путину о том, что силы стратегического сдерживания в ходе учений отработали ответ на ядерную атаку против нашей страны, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Американцы коричневое какао заваривают в штанах, глядя на наши ракеты!» — считает Сергей П.

Многие пользователи выразили надежду, что наши учения ядерного сдерживания так и останутся лишь учениями, чтобы последним выжившим из нас не пришлось наблюдать за тем, как мир погружается в радиоактивный ад.

«Интересно, когда машины восстанут из пепла ядерного огня?» — отсылается к фильму «Терминатор» Коля П.

«Мать честная, пусть только до серьёзного не доведут. Может быть, Зеленскому пора задуматься над тем, что и как он делает? Или он всех нас убить хочет в ядерном пламени?» — спрашивает Рушания А.

«А можно просто не допустить, не доводить ситуацию до ядерного противостояния?» — спрашивает Марьяна М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия будет действовать так, как прописано в её доктрине — в ответ на угрозу существованию нашего государства.

«Есть военная доктрина в России, согласно которой наши и действуют. Она подразумевает, что ядерное вооружение существует только для ответных действий. Только вот другие страны, учения свои проводя, должны понимать, что, если что, Россия имеет возможность обеспечить ответный удар. Так что пусть оценят последствия», — пишет Лидия П.

Часть людей полагает, что Западу нужно каждый день показывать свою силу и то, какие последствия ждут агрессоров, которые предпримут попытку уничтожить наше Отечество.

Взрыв атомной американской бомбы в Херосиме. Япония. 1945

«Чем больше мы показываем свою готовность бахнуть, тем меньше вероятность, что придётся бахнуть. Это единственный шанс на спасение», — уверен Кирилл Р.

«Нужно понимать, что если хоть одна страна выпустит в нашу сторону ядерное оружие, то получит в десятки раз больший в ответ», — указывает Бронислав У.

Ряд пользователей напоминает, что Североатлантический альянс проводит свои собственные учения сил ядерного сдерживания, поэтому беспокойство вызывают именно их попытки показать русским свою ядерную мощь, а не наоборот.

«Правильно! НАТО же устроили учения по ядерному сдерживанию! Пусть видят, с чем им придётся столкнуться!» — подметил Алексей С.

«Пусть Запад внимательно наблюдает за этим событием и понимает, что при угрозе ядерного взрыва им точно не выжить», — написал Леонард М.

Нашлись и те, кто надеется, что, посмотрев на то, каким образом Россия готова ответить на ядерные удары по своей территории, Запад остудит свой пыл и откажется от таких намерений.

«Мы предупреждаем и остужаем горячие головы от глупости и их преступных планов. Ответка последует незамедлительно, пусть они все знают об этом», — пишет Оля П.

Напомним, 26 октября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в своём докладе президенту России Владимиру Путину заявил о том, что силы стратегического сдерживания в ходе учений отработали ответ на ядерную атаку против нашей страны.