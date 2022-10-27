Заявление министра обороны киевского неонацистского режима Алексея Резникова о том, что территория бывшей УССР стала полигоном для испытаний различных видов вооружений, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Представитель нацистского оборонного ведомства отметил, что западные страны поставляют Киеву различные виды вооружения, которые, по сути, проходят боевые испытания. Резников надеется, что американцам удастся посмотреть на свои танки Abrams в деле на территории бывшей УССР, как и на западные истребители F-16, F-15 или Gripen.

«И биологического оружия тоже», — подметил Александр Б.

Многие пользователи считают, что министр обороны Киева назвал вещи своими именами. Территория бывшей УССР не представляет интереса для Запада своим населением, Америке и Европе нужно посмотреть, насколько эффективно их оружие показывает себя в ходе реальных боевых действий с Вооружёнными силами Российской Федерации.

«По факту так и есть. США же сказали, что будут драться до последнего [жителя на территории бывш. УССР], они не называли американца или европейца. Они сказали именно про [жителя на территории бывш. УССР], а это говорит о том, что свои войска туда никто не будет стягивать», — указывает Береслава С.

«Сейчас туда западные страны всё подряд свозят», — отметил Онлайн К.

Некоторые комментаторы уверены, что все эти «испытания» на самом деле нужны Западу, чтобы основательно подготовиться к полномасштабной войне с российскими войсками.

«После того как уже американские десантники стоят на границе с [территорией бывш. УССР], как и поляки, то полигон вскоре превратится в реальное поле боя между Западом и Россией», — считает Никита У.

«Запад там не столько испытывает оружие, сколько учится с нами воевать. Потому надо как можно скорее поспособствовать, чтобы Америка открыла второй фронт в Азии и обрубила все западные поступления — как оружия, так и живой силы на [территорию бывш. УССР]», — указывает Василий Н.

«Запад и Россия — это реальные стороны конфликта, а киевский режим — лишь марионетка, а [территория бывш. УССР] — просто поле боя», — отметил Батыр Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марионетка

Часть людей полагает, что России со своей стороны стоит выйти из обороны и начать оказывать давление на Запад, размещая своё вооружение близ границ тех же Соединённых Штатов Америки, как в своё время это сделал Советский Союз.

«Пора начать создавать ядерную угрозу территории США, иначе не остановится сатанинский Запад. На Северную Корею так не кидаются, как на Россию руками Киева. А всё потому, что Северная Корея — суверенная страна и быстро накидать может лещей Штатам. Они уже показали, кто круче в 2017 году. А мы нет, мы пока, к сожалению. Нужно срочно пересматривать в суде действия Горбачёва и восстанавливать суверенитет, возвращая то, что у нас отняли», — отметил Денис Д.

Напомним, 26 октября министр обороны киевского неонацистского режима Алексей Резников заявил в интервью изданию Politico о том, что территория бывшей УССР стала полигоном для испытаний различных видов вооружений.