Заявление бывшего молдавского президента Игоря Додона о том, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда республики, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтральный статус государства, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«В 2016–2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.

«Да уж, Молдавии, видимо, очень мало проблем, сейчас вообще по крайней кайфанут», — подметила Ксения О.

Многие пользователи не видят никакой необходимости Молдавии становиться плацдармом НАТО, поскольку республике ничего не угрожает.

«Зачем? Им что, кто-то угрожает с военной точки зрения? Нет. Тогда просто нет предлога для столь необоснованного действия», — указывает Анастасия Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка может придумать какой угодно повод, чтобы разместить войска Североатлантического альянса для давления на Россию.

«Вообще не удивлюсь, если США всё-таки решат ещё и молдавский кейс разыграть, для того чтобы усилить давление на Россию. Одно лишь может этому помешать — если люди в Молдове всё-таки смогут тормознуть Санду», — поделился своим мнением Кирилл В.

«НАТО снова лезут, куда не надо, снова они пытаются создать прецедент для конфликта с Россией», — пишет Юлия Л.

Часть людей полагает, что после ввода натовских войск о политической и экономической стабильности Молдавии можно будет забыть, поскольку республика окажется в буквальном подчинении Соединённым Штатам Америки, навсегда расставшись со своим суверенитетом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Натовцы сожрут все молдавские огурцы и помидоры», — предупреждает Александра К.

«Когда есть нормальный политик, они выбрали проамериканскую популистку Санду. Я сильно разочарован в европейской демократии», — написал Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто уверены, что, несмотря даже на массовые протесты в Кишинёве и тотальное пророссийское настроение в обществе Молдавии, государство станет базой для размещения войск Североатлантического альянса.

«А с каких пор мнение народа учитываться должно? В своё время в Черногории, Греции и, если я не ошибаюсь, даже Словакии народ был против вступления в НАТО. Продавили, пролоббировали, через продажных политиков всё сделали, протесты подавили. А сказки о том, что мнение народа в демократическом мире важно — это для наивных лохов. Европа сегодня — это центр обслуживания интересов США, и никакие законы и правила не могут этому помешать», — считает Den D.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Напомним, 26 октября бывший молдавский президент Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости о том, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда республики, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтральный статус государства.