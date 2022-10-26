Отказ государственного банка Киргизии от работы с российскими картами «Мир» нельзя расценивать как проявление враждебности Бишкека по отношению к Москве. Нужно знать контекст и понимать суть отношений стран Туркестана с Россией. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев, автор телеграм-канала «Рубаев».

Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988. СССР На борьбу с Россией

ИА REGNUM: В Киргизии государственный банк отказался работать с российской платежной системой «Мир». Почему?

Аслан Рубаев: У Киргизии с Россией давно идет негласная дипломатическая торговля. Бишкек разочарован, что Москва не помогла Киргизии во время очередного конфликта на границе с Таджикистаном. Хотя помощь и не могла быть оказана, ведь обе страны являются союзниками России по ОДКБ. В Киргизии же посчитали, что Кремль встал на сторону Душанбе. Хотя это, конечно же, неправда.

Прозападные СМИ Киргизии, которые получают прямое финансирование из США, Великобритании и ЕС, раскачивают тему, что Россия поддерживает Таджикистан. Цель таких информационных кампаний в том, чтобы сформировать антироссийские настроения в стране. Это первая причина.

Вторая причина в СВО и антироссийских санкциях. Логика тут простая — на Россию давят, Россия нуждается в союзниках, значит, на Москву можно давить и торговаться. Москва ничего не заметит и уступит. Возможно, следуя этой логике, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выговаривал российскому руководству по поводу недостаточного внимания и неправильного подхода. Страны Туркестана сейчас дергают тигра за усы и требуют большего, чем то, на что они имеют право.

Официальное интернет-представительство президента России Эмомали Рахмон

Читайте также:Рахмон просит Путина не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР

Вероятно, президент Киргизии Садыр Жапаров пытается лавировать между западными и российскими интересами, не вступая в прямой конфликт с Москвой и Западом. Но справедливости ради надо отметить, что в Киргизии, в отличие от Казахстана, нет бытовой русофобии, и отношение к русскому языку гораздо лучше.

Бишкек прекрасно осознает свою заинтересованность в отношениях с Россией — только по официальным данным, около миллиона граждан Киргизии находятся в трудовой миграции в России. Мигранты переводят свыше миллиарда рублей в год и поддерживают экономику своей страны. Кроме этого, Россия предоставляет Киргизии на льготных условиях ГСМ, что является весьма хорошим подспорьем для наших партнеров.

Если рассматривать отказ государственного банка страны от обслуживания российских карт «Мир» в этом контексте, однозначно расценить действия Киргизии как недружественные сложно. Скорее всего, банк, который принял такое решение, имеет частный капитал, связанный с недружественными России странами. И чтобы не попасть под санкции, они постепенно идут на уступки.

Официальное интернет-представительство президента России Садыр Жапаров

Похожей тактики следуют Турция, Казахстан, Узбекистан. Напомню, что в этих странах несколько частных банков временно приостановили работу с российской платежной системой.

Читайте также: Рубаев: в отношениях с Казахстаном потерян дипломатический рычаг убеждения

Отказ от работы с российскими картами не наносит ущерб российским интересам?

Для России действия банка Киргизии не такой уж и большой удар. Киргизия, по сути, пошла по пути наименьшего сопротивления. Но судить о негативном настрое руководства Киргизии к Москве только по действиям одной структуры, конечно, нельзя.

Киргизия остается стратегическим партнером России. И даже после всех смен власти которые случились в стране, Бишкек не подводил Москву. И текущий частный случай с банком никак не повлияет на дальнейшие отношения наших стран.

Вместе с тем, руководство Киргизии прекрасно понимает, что любое их неосторожное действие, направленное на ущемление российских интересов, повлечет последствия. Прежде всего, финансовые. А они, в свою очередь, скажутся на населении страны, которое, как известно, социальное недовольство быстро переводит в политическую плоскость со всем известными последствиями. И Жапарова может ждать участь большинства его предшественников. Я думаю, что президент Киргизии просчитывает последствия.

Читайте также: Киргизия предлагает странам ЕАЭС вместе разработать антикризисные меры