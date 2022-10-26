Президент Франции Эммануэль Макрон, будучи в Италии с визитом, где он принял участие в организованной общиной Святого Эгидия международной конференции и встретился с папой Римским Франциском, загадал церковно-политический ребус. Вначале в воскресенье, 23 октября, он решил «защитить» Русскую православную церковь от Кремля. Как передавало Reuters, французский лидер сообщил, что российские власти «манипулируют» РПЦ ради «оправдания войны» с киевским режимом, и призвал ее противостоять этому «давлению». Что интересно, официальной реакции Московского патриархата на это заявление Макрона пока не последовало. Единственным, кто хоть как-то отреагировал, стал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, и то на уровне своего блога в Telegram, написав в контексте рассуждений Макрона «о роли православия» в нашей стране, что это «очень смелое и неуместное заявление, напоминающее советскую практику».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск

А дальше произошел своего рода разворот. На следующий день, 24 октября, президент Франции встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, проговорив с ним чуть менее часа. Как написало затем французское издание Le Point, в ходе состоявшейся аудиенции Макрон попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту США Джо Байдену, предложив папе «содействовать установлению мира» в б. УССР. Это можно было бы счесть обычной утечкой, но игру подхватила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как передало ТАСС, отметил, что Москва приветствует предложение президента Франции подключить Франциска и американское руководство к переговорам по б. УССР и «готова обсуждать это все и с американцами, и с французами, и с понтификом». В ответ госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин назвал «позитивным сигналом» заявление Пескова, увидев в этом «знак». Что любопытно, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, которого считают личным дипломатом Байдена, в том числе в контактах с Ватиканом, в ходе выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне косвенно поддержал идею переговоров как таковых, назвав их безальтернативным способом достижения мира.

elysee.fr Эммануэль Макрон и папа Римский Франциск

Напомним, что Ватикан с начала специальной военной операции России на территории б. УССР неоднократно выражал желание выступить посредником в урегулировании конфликта. Однако это не находило заинтересованности в Москве. Сейчас, судя по всему, настроения изменились. Почему? Во-первых, в предложении Макрона есть важный нюанс. Он вывел из дипломатического уравнения Киев, в то время как ранее Святой престол предлагал организовать переговоры между Путиным и Владимиром Зеленским. Сделанное французским президентом «уточнение» нашло понимание в Москве, где, по словам Пескова, обратили внимание на то, что «ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной». Во-вторых, как отметил в разговоре с итальянским католическим порталом L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa журналист Фульвио Скальоне, «важно, что Макрон предложил папе поговорить не только с Путиным и Байденом, но и с патриархом Кириллом», поскольку президент Франции «знает, что единоличное посредничество Франциска автоматически натолкнется на противодействие Русской православной церкви». А вот совместный выход понтифика и патриарха придаст посредничеству «другое измерение». В том числе в случае выхода на Байдена, поскольку у американцев есть все, чтобы убедить Киев «сесть за стол переговоров».

И это ставит еще один вопрос: в случае создания церковно-политической площадки по урегулированию кризиса с б. УССР может ли она развиться в нечто большее, стать форматом для разрешения других конфликтов в тех или иных точках мира? Ведь Макрон после аудиенции у папы Франциска провел встречу с Паролином и секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. На ней, как сообщил Зал печати Святого престола, стороны также «остановились на ситуации на Кавказе, на Ближнем Востоке и в Африке». А на следующий день, 25 октября, Ватикан посетил с визитом глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Ереван в настоящее время ведет довольно спорную политику по налаживанию отношений с Азербайджаном, сделав сильный крен в сторону Евросоюза в целом и Франции в частности. Однако танцы исключительно на европейских дипломатических площадках способны обернуться серьезными проблемами для армянского руководства. В такой ситуации церковно-политическая площадка с участием папы Франциска и патриарха Кирилла, возможно, могла бы стать подпоркой и в деле урегулирования в Закавказье. Но вначале все-таки она должна проявить себя, если мировые державы покажут заинтересованность в отношении кризиса с б. УССР.