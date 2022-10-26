Заявление первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с биолабораториями на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

"Я не думаю, что нашим бывшим западным партнерам будет так легко отрицать эти утверждения», — отметил Полянский.

Многие пользователи посчитали, что российские дипломаты выбрали хороший момент, чтобы поднять этот вопрос, поскольку сейчас к территории бывшей УССР приковано внимание всего мира из-за информации о готовящемся теракте Киева с использованием «грязной бомбы».

«Идея хорошая, но принесет ли это пользу? ООН опять же будет говорить, что американских лабораторий на [территории бывш. УССР] нет, несмотря даже на то, что Нуланд в этом призналась. Они будут защищать своего хозяина несмотря ни на что», — уверен Даниил В.

Некоторые комментаторы сомневаются в том, что Совбез ООН сумеет провести вразумительное заседание, на котором будут учтены все факты, предоставленные российской стороной. Граждане убеждены, что Запад и Америка в частности будут отвергать любые обвинения в свою сторону, при этом ООН встанет на сторону США даже при том условии, что все факты будут против американцев.

«Ну и что они, интересно, на это ответят? Лабораторий типа никаких не было? Сколько они еще отрицать это будут?» — задаётся вопросом Марк К.

«Могу заранее уже угадать, что США ответят. Мол, это не они, а сами русские на [территории бывш. УССР] американские биолаборатории понастроили, чтобы обвинить во всём Америку. Даже финансирование американское устроили, хотя это, конечно, не США, а Россия. Заседание можно закрывать. Занавес!» — написала Инна Г.

Часть людей полагает, что биолаборатории США на территории бывшей УССР по какой-то причине исчезли из информационного пространства, хотя американские чиновники уже не раз проговаривались о том, что информация, имеющаяся у России, хотя бы отчасти, да соответствует действительности.

ИА REGNUM Инфраструктура финансируемых США биологических лабораторий на территории Киевского режима. 24.02.2022

«США чего-то молчанку поймали на эту тему, скользкие хорьки. И сколько стран под угрозой из-за биооружия? Вякнуть боятся», — считает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что России пора бороться с вредной привычкой, заключающейся в том, что с Западом приходится разговаривать в рамках тех правил, которые установил этот же самый Запад.

«Мы продолжаем бандитам Америки предъявлять и говорить с ними на языке права, тогда как они делают и действуют по своим правилам. Пора их наказывать. За «Северные потоки», к примеру», — написал Эдуард Т.

«Чего им там доказывать мы всё пытаемся? Когда Минобороны проведёт удары по центру принятия решений в Киеве? Ждём отмашки ООН? Так её никогда не будет!» — указывает Андрей Б.

Напомним, 25 октября первый заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил о том, что Москва запросила заседание Совета Безопасности ООН по ситуации с биолабораториями на территории бывшей УССР.