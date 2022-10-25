Лига арабских государств — организация, значение которой до последнего времени серьёзно недооценивалось как на мировом уровне, так и в самом арабском мире. Нередки случаи, когда главы арабских государств засыпали непосредственно в ходе заседаний, а проснувшись, выдавали набор дежурных фраз об арабском единстве и стремлении продолжать и далее развивать региональные связи.

Фредерик Гудолл. Арабы в пустыне. 1871

Однако в последние годы роль организации существенно возросла. Точно так же, как растёт роль арабских государств, которые начинают играть важную роль в международной политике. Кроме того, в 2022 году в арабском мире явно наметилась тенденция на прекращение конфликтов, многие из которых длятся десятилетиями, и укрепление двусторонних связей.

Сирия ведёт переговоры о возобновлении дипломатических отношений со странами Персидского залива, Катар и Египет налаживают связи, разорванные ещё в 2012 году. Накануне саммита в Алжире была подписана декларация о взаимопонимании между крупнейшими палестинскими фракциями. Словом, страны арабского мира явно настроены на диалог и сотрудничество.

mofa. gov. iq Заседание Лиги арабских государств

Вполне возможно, что предстоящий саммит ЛАГ сможет положить конец ещё одному застарелому конфликту. Своё участие в саммите подтвердил король Марокко Мухаммед VI. Учитывая, что саммит проходит в Алжире, главы двух стран могут провести встречу при участии посредников и урегулировать ряд спорных пограничных вопросов.

Ещё одна тема, которая, безусловно, будет поднята в ходе саммита — мировой энергетический кризис. Поскольку арабский мир поставляет на мировой рынок нефть и газ, саммит ЛАГ — лишняя возможность условиться об ограничении поставок энергоносителей на мировой рынок. Саудовская Аравия, ОАЭ уже выступили по этому вопросу как единая коалиция. В ближайшее время к ней могут присоединиться Кувейт, Оман и Ливия.

Однако власти Алжира планируют сделать центральной темой саммита палестинский вопрос. Для Алжира крайне важно заполучить поддержку своей палестинской инициативы. Ранее именно Алжир выступил инициатором соглашения между крупнейшими палестинскими партиями ФАТХ и ХАМАС. Теперь алжирская сторона заинтересована в том, чтобы заручиться поддержкой других арабских государств в поддержке своей палестинской инициативы.

Именно на арабские страны возлагается задача по финансовой поддержке Палестины, обеспечение всеобщих палестинских президентских выборов и посредничество между Палестиной и Израилем. С последней ролью могут справиться ОАЭ и Египет, которые последовательно выступают за мирное урегулирование арабо-израильского конфликта.

riots palestine Волнения в Палестине

С другой стороны, перед арабским миром стоит много вызовов, решение которых может вызвать серьёзную дискуссию. Так, беднейшие арабские страны (в первую очередь Йемен) планируют обратиться за помощью к своим богатым соседям. Речь идёт о поставках продовольствия в те регионы, которые больше всего пострадали от военных действий или природных катаклизмов, которые обрушились на Ближний Восток этим летом.

Страны Персидского залива не торопятся оказывать помощь бедным соседям, да и, по правде говоря, не могут взять «на буксир» страны, население которых превышает их собственное (иногда — в десятки раз).

Однако по всем признакам предстоящий саммит ЛАГ обещает быть историческим, поскольку теперь арабский мир имеет реальный шанс урегулировать палестинский кризис. А это, в свою очередь, может навсегда оставить в прошлом арабо-израильскую вражду и привести Ближний Восток к долгожданному миру.