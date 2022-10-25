Известие о том, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после конфликта с Зеленским прибыл в Киев с необъявленным визитом, спровоцировало широкий читательский интерес и негодование — немцы совсем уважать себя перестали.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

«С необъявленным визитом?.. Не смешите. Когда в стране 404 прилетает каждый день, в том числе и в столице, а со вчерашнего дня тишина. Калибровка отсутствует. Визит был заранее спланирован. Вот только для чего наши на это согласились?» — рассуждает Наталья.

«Теперь понятно, почему ни вчера, ни сегодня ночью не наносились точечные удары по Киеву…» — считает Евгений Нечепуренко.

«Ну что? С открытием нового сезона политического туризма? Доколе?» — спрашивает Игорь Рогатин.

«Опять туризм допускаем с бандеровцами? Может, пора уже перекрыть поездки в Киев? Что за бред, пусть Зеля из подвала не вылезает, какие визиты?» — призывает Евдокимов.

«Ну вот, а трубили, что света нет, поезда не ходят… А тут туристы из ЕС снова поехали в Киев. Снова никому не страшно..» — заметил Евгений Крытов.

«Не выдержал Штайнмайер. За долей приехал», — иронизирует Петр Антоненко.

«Шайтанмайер может уговорить Зеленского уйти в отставку, как Януковича в 2014 году», — предположил Борис Журбин.

«Беспринципность. Штайнмайер зайдет в кабинет, где подписывал неприкосновенность для Януковича, вытрет скупую слезу и влажно расцелует Зеленского», — иронизирует Марина Гусева.

«Может, попытается донести до зелёной футболки, чтобы с бомбой не баловался», — предположила Светлана.

«Немчура отмывает бабки», — считает Елена.

«Вот раньше Путин говорил, что народ Германии должен Штайнмайеру ножки целовать за то, что он был участником «Северного потока», а теперь даже и не знаю, какой поцелуй смерти ждет Штайнмайера», — рассуждает Степан.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«Американские проститутки», — отозвался о руководстве Германии Денис Подольский.

«Сколько раз будут употреблены в Киеве сегодня слова «Россия» и «агрессор?» — иронизирует Ольга Островская.

«Фрицу надо напомнить, что на этой территории их уже били!» — напоминает Владимир.

«Любит немецкий президент, когда его унижают по телефону. Теперь, видимо, приехал, чтобы на него помочились под камеры?» — спрашивает Оксана.

«Ещё одна колбаса прикатила», — заметил Андрей Нагорнов, имея в виду прозвище, полученное Олафом Шольцем.

«Совещание ливерных колбас?» — развивает тему Антон Шеломенцев.

«Ливерных колбас прибыло. На поклон приехал?» — соглашается Тамара Зубчук.

«Оплёванный Штайнмайер с утра заявился на хутор… вот, действительно, по-немецки… А обиженная ливерная колбаса с Урсулой фон Дер Ляйен решил поупражняться в графомании, дуэт слился и выдал статью о необходимости разработки «плана Маршалла» для [б. УССР]. Якобы ущерб Хохлостана от боевых действий оценивается в 350 миллиардов евро. И дальше будет больше… Спонсирование [киевского] нацизма продолжается. Заграница им поможет», — поделился мнением Станислав Фокин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хотел посетить Киев еще весной, но Зеленский отказался его принять «из-за его тесных связей с Россией». Утверждалось, что после этого политики поругались во время телефонного разговора: президент ФРГ требовал от предводителя киевских террористов объяснить произошедшее. Как ожидается, вечером 25 октября Штайнмайер всё-таки проведёт отложенную встречу.

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