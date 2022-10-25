Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с рабочим визитом в Тбилиси и провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. На первый взгляд, в этой акции нет ничего необычного. Баку и Тбилиси давно и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона — железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе–сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов. Но есть определенная странность. Дело в том, что это был первый визит Алиева в Грузию за последние семь лет. Вторая странность в том, что администрация президента Грузии сообщила, что Саломе Зурабишвили не была проинформирована о визите главы соседней республики, хотя она проявила желание и готовность встретиться с Алиевым, что традиционно происходит во время визита всех глав государств в страну.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский объяснил это тем, что у Алиева «были вопросы чрезвычайной важности, и эта тема не должна перекрываться тем, встретилась ли с ним Зурабишвили». Что же это за вопросы, если вывести за скобки успешно развивающиеся двусторонние отношения, о чем в Тбилиси много говорили Гарибашвили и Алиев? Прежде всего, как заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили, это «мир и стабильность в нашем регионе» и «вопросы, которые существуют в многосторонних форматах и на фоне региональных вызовов». Именно в таком контексте прозвучало высказанное в Тбилиси предложение Алиева по создания единой платформы обсуждения Азербайджан — Грузия — Армения. «Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией, — говорил Алиев на совместной с Гарибашвили пресс-конференции. — Если Армения будет готова, мы будем готовы начать этот формат уже сегодня». И сразу появилась интрига.

Pechristener Газопроводы проекта Южный газовый коридор:

Во-первых, предложение Алиева прозвучало накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении. Во-вторых, стал вырисовываться загадочный сюжет. Дело в том, что еще в декабре прошлого года Гарибашвили предлагал «Инициативу мирного соседства» через создание региональной платформы неформального диалога с участием Армении, Азербайджана и Грузии. При этом премьер подчеркивал, что инициатива мирного соседства не противоречит и не заменяет другие форматы сотрудничества, а, наоборот, она будет помогать, имея наверняка в виду турецкий проект «3+3» (Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Иран и Россия). Но Тбилиси не планирует участвовать в формате, предложенном Анкарой. Тогда об инициативе мирного соседства забыли. О нем вспомнил Алиев только недавно в Праге, выступая на круглом столе в рамках саммита Европейского политического сообщества. Причем произошло это на фоне брюссельского переговорного формата с Арменией при посредничестве ЕС. Теперь Алиев в Тбилиси актуализировал этот вопрос, видимо, не случайно.

В этой связи грузинский эксперт Гела Васадзе в интервью азербайджанскому порталу Caliber. Az обнародовал версию, которую мы разделяем. По его мнению, Алиев создает страховочный новый формат переговоров. Первый существует уже давно, это формат Азербайджан — Россия — Армения. Баку опасается, что в этом формате Москва будет продвигать идею продления мандата на пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Второй формат создан при посредничестве Европейского союза. Была попытка создания еще одного формата при посредничестве американцев. В нем ЕС и США выступали в одной связке. Третий формат был предложен президентом Франции Эммануэлем Макроном перед его скандальным заявлением, которое он сделал в эфире телеканала France 2, о том, что Азербайджан якобы «развязал страшную войну» в Карабахе и «предпринял несколько нападений вдоль границы» с Арменией в сентябре этого года. После этого стало ясно, что Франция, стоящая за спиной посреднических усилий ЕС, не может быть посредником. Вот почему Алиеву понадобился новый грузинский формат, и именно из-за этого он приехал в Грузию.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

Судя по всему, Алиев верит в посреднические усилия Гарибашвили, которому ранее удалось договориться об обмене военнопленными между Баку и Ереваном. Взамен Ереван передал часть имеющихся в его распоряжении карт минных полей. Он также пытался наладить закрытый диалог между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Но этого недостаточно для того, чтобы склонить Ереван к принятию условий Баку, что нивелирует смысл нового регионального формата. Другое дело, если у Алиева есть новая «домашняя заготовка», которая толкнет Ереван к урегулированию конфликта без России под другим внешним колпаком. Иных ресурсов Алиева для исполнения достигнутых договоренностей с Пашиняном нет. Но сигнал подан, и нужно ждать реакции Армении.