Заявление министра финансов России Антона Силуанова о том, что идея облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) зарплаты уехавших за границу российских граждан, которые получают выплаты из России, является справедливой, вызвало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры

Министр считает, что люди, удаленно работающие за границей на российские компании, имеют центр жизненных интересов на Родине, в связи с чем необходимо сохранить уровень налогообложения для этих категорий граждан, поскольку это «вопрос справедливого налогообложения».

«О, привет, Родина! Вспомнили об уехавших умах! Теперь налоги на московских дачах собирайте у жуликов», — призывает Олег Ч.

Многие пользователи опасаются, что подобное решение может стать огромной ошибкой, ведь люди покинули пределы Российской Федерации как раз таки для меньшего контроля со стороны государства, а новые налоги лишь подольют масла в огонь и подстегнут российских граждан вовсе разорвать отношения со своей Родиной.

«Таким образом, Силуанов хочет, чтобы никто в Россию вообще не вернулся и перевёлся на работу в иностранные конторы. Спасибо большое за заботу», — пишет Никита У.

«Я так понимаю, что данная инициатива должна якобы замотивировать уехавших как можно скорее вернуться. Великолепный план, Уолтер, надёжный, как швейцарские часы», — написал Павел Е.

«Всё, чего добьётся такими действиями государство, так это резкий рост числа полученных российскими гражданами иностранных паспортов, чтобы уж точно Силуанов у них денежки к рукам не прибрал», — указывает Василий Т.

Часть людей полагает, что налог для уехавших из России сотрудников позволит насытить российский бюджет дополнительным количеством денег и восстановить налоговую справедливость.

«Хорошее предложение Силуанова. Торгово-экономические взаимоотношения с западными предприятиями, особенно в сфере IT, должны продолжаться. Предприниматели из России вынуждены были перерегистрировать свои предприятия в неподсанкционных дружественных государствах (Сербия, Казахстан, Армения и т.д.). Нужно поддержать таких отчаянных смельчаков», — поделился своим мнением Александр И.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

Некоторые комментаторы считают, что налоговую нагрузку следует распределять преимущественно в сторону представителей крупного бизнеса, а простые граждане, наоборот, должны почувствовать себя менее обременёнными разного рода обложениями.

«Интересно, а Силуанов не пробовал обложить налогами наших олигархов, которые стригут с населения такие бешенные бабки, что уже не знают, куда свои яхты запихать?» — интересует Василий М.

Диего Ривера. Ночь бедных (фрагмент) 1928

«Предложение это — отчаянный шаг, поскольку с российских граждан стричь налоги уже невозможно, поскольку и так они максимальные, а до уехавших у наших властей ручки не достают. Раньше надо было думать, а не создавать невыносимые условия для работников той же IT-сферы», — пишет Иван Ч.

Ряд пользователей не понимает, как такую схему можно провернуть с теми, кто проживает на территории иностранных государств.

«А как это осуществить? Налогообложение будет через западные банки осуществляться? Человек же за рубежом, как вы узнаете, какая у него зарплата? Зачем это нужно? Всё равно оттуда денежные средства не дадут забрать. От всех этих российских компаний в США и ЕС прибыли России нет никакой. Денежные средства должны работать в России, а не за границей», — считает Александр М.

Напомним, 24 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью РБК о том, что идея облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) зарплаты уехавших за границу российских граждан, которые получают выплаты из России, является справедливой.