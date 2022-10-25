Член думской фракции партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Яна Лантратова сообщила о том, что в соавторстве с рядом депутатов Госдумы разработала законопроект, направленный на борьбу с травлей в школах. Среди тех, кто помогал депутатам концептуально оформлять инициативу, лица, прямо связанные с иноагентами, а в первых рядах его защитников — памятные со времен закона Оксаны Пушкиной о профилактике домашнего насилия представительницы прозападных НКО, лоббирующие ювенальную юстицию (ЮЮ), феминизм и права ЛГБТК.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«В разработке документа участвовали Сергей Миронов (СРЗП), вице-спикеры Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов, Петр Толстой и Анна Кузнецова, депутаты-единороссы Екатерина Стенякина, Ирина Панькина, Дмитрий Вяткин, а также Нина Останина (КПРФ) и Ярослав Нилов (ЛДПР). Отдельно хотелось бы отметить руководителя нашей рабочей группы, педагога Светлану Моторину, юристов Анну Копылову, Викторию Дергунову, а также представителей педагогического сообщества. Они путём долгих обсуждений предложили саму концепцию законопроекта и провели тщательную работу над его формулировками», — написала депутат в своем телеграмм канале.

Инициатива парламентариев не на шутку встревожила родительское сообщество и породила в обществе широкую дискуссию. Собственно, спор развернулся вокруг заявления самой Лантратовой и ряда публикаций в СМИ, поскольку законопроект не внесен в Госдуму и не опубликован. Но и того, что уже известно, достаточно, чтобы сделать некоторые выводы.

duma. gov.ru Лантратова Яна Валерьевна

Так «Известия» сообщают со ссылкой на авторов инициативы, что «документ закрепляет понятие «травля», определяет его субъектный состав, а также формирует основу для дальнейшего составления Государственной программы профилактики травли (ГППТ) и Единого стандарта профилактики травли)». То есть станет базой, как мы в этом еще убедимся, для целого пакета ювенальных инициатив.

В свою очередь «Коммерсант» уточняет, что «парламентарии предлагают признать: бойкот, «исключение жертвы травли из формальной или неформальной группы», оскорбительные обращения, умышленное похищение или повреждение вещей жертвы, кибербуллинг, распространение порочащей информации, а также публичное обсуждение физических, психологических или интеллектуальных особенностей тех, кого травят. Впервые в законодательстве будут установлены такие термины, как «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли». Издание также отметило, что, по словам Лантратовой, в Минпросвещения, у региональных властей, у экспертов уже есть свои наработки по предотвращению буллинга и работе с его последствиями. Депутаты же намерены собрать лучшие практики, поработать с министерством и экспертами над созданием системной программы.

При этом соавторы законопроекта ссылаются на исследования, которые якобы показывают зашкаливающий уровень буллинга в России. Яна Лантратова в интервью преподавателю информатики, руководителю городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаилу Богданову (на видео с 6:41) сообщила, что, согласно проведенному в 2019 г. исследованию ЮНЕСКО, в России подвергались травле 42,5% школьников от 9 до 15 лет. Кроме того, упомянула исследование того же 2019 г., проведенное консалтинговой компанией «Михайлов и Партнеры. Аналитика», согласно которому 52% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии. Заметим, что госпожа Лантратова забыла упомянуть, что 66% школьников называли атмосферу в своей школе дружелюбной. Не слишком многословна оказалась депутат и в части того, кто помогал ей готовить законопроект, но и сказанного оказалось достаточно для того, чтобы подтвердились опасения общественности в части того, что в рабочей группе были лоббисты ЮЮ.

ПАРФЕНТЬЕВ. КЛУБ Павел Парфентьев

Вот, что по этому поводу написал в своем телеграм-канале председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи» Павел Парфентьев: «Я начал с факта участия в создании законопроекта Виктории Дергуновой. Как Вы помните, до этого Дергунова активно лоббировала феминистский законопроект о «семейном насилии» и ювенальный закон собственного авторства. На этом фоне сходство резинового определения «насилия» в законе феминисток и «травли» в проекте Лантратовой выглядело не случайным.

Ну так вот, оно точно не случайно. Оказывается, Дергунова не просто член группы, работавшей над законопроектом о «травле», а один из его основных авторов. «Рабочая группа по антибуллинговому законопроекту, в составе которой — эксперты BGP Litigation и благотворительного фонда «Юристы помогают детям», завершила работу над его первой редакцией … Проект уже направлен Яне Лантратовой». … «Над законопроектом работают эксперты фонда «Юристы помогают детям» под руководством Виктории Дергуновой». Общественник также упоминает еще одну участницу рабочей группы Лантратовой — юриста программы Травли Net Анну Копылову.

Приведенные факты красноречиво свидетельствуют об очередной попытке, следуя строго в русле западных методичек, занять доминирующее положение в сфере образования и навязывать учителям, родителям и детям чуждые нашему обществу нормы. Осуществлять деятельность по предотвращению распространения жестокости и агрессии в детско-юношеской среде, предупреждению детских суицидов, подготовке образовательных, информационных и просветительских мероприятий, включая подготовку и издание методологических материалов и анимационных видеоматериалов, конечно же, будут за счет государственного финансирования.

Примечательно во всей этой истории то, что разрушенную систему воспитания пытаются подменить, и надо заметить крайне успешно, службами примирения и медиации. Которым не нужно конструктивное, мирное, педагогическое разрешение межличностных проблем учеников. Их задача — как можно сильнее раздуть пожар ссор, придать им антагонистический, медийный характер — мол, педагоги не умеют воспитывать и родители ничего не умеют — и панацеей объявляются ювенальные технологии повальных судебных разборок с первого по одиннадцатый класс, как на суперпродвинутом Западе.

Удивительно, но депутат Яна Лантратова и ее соавтор вице-спикер Анна Кузнецова будто не слышат ни учителей, ни психологов, ни представителей патриотически настроенных родительских организаций. А те буквально вопиют о том, что разрушенную доброжелательную среду в школе и отнятую у учителей воспитательную функцию невозможно заменить ни бюрократическими процедурами, ни участием сомнительных и откровенно враждебных НКО. Более того, образование отнесено к стратегическим направлениям обеспечения национальной безопасности России, и внедрение в эту сферу иноагентов чревато неисчислимыми бедствиями.

В заключение скажем несколько слов об иноагентах и вновь дадим слово Павлу Парфентьеву. Вот что пишет эксперт: «Среди трех поименно названных, которых Лантратова захотела «особо отметить», подчеркнув, что они «путём долгих обсуждений предложили саму концепцию законопроекта и провели тщательную работу над его формулировками» (!) — адвокат Виктория Дергунова.

А теперь посмотрим внимательно, на какого же «специалиста» Лантратова решила опираться. Потому что на этом примере прямо ярко видна связь ее инициативы и с феминизмом, и с «ювеналкой» (об «ЛГБТ» потом поговорим отдельно). Так кто же предложил концепцию и формулировки законопроекта Лантратовой?

Просто факты.

Адвокат Виктория Дергунова — не просто давняя лоббистка феминистского законопроекта о «домашнем насилии». Она — один из инициаторов публичной кампании за принятие этого закона. Вместе с его соавторами Алёной Поповой (ныне иностранный агент) и адвокаткой-феминисткой Мари Давтян (юрист феминистского Консорциума), а также Анной Ривиной (руководитель феминистской организации-иноагента «Насилию. нет»).

Вместе с «друзьями и близкими Джорджа Сороса» — представителями фемлобби (такими как адвокатка-феминистка Екатерина Тягай) и ювенального лобби (такими как Елена Альшанская) — она активно публично выступала против просемейного »закона семи сенаторов».

И то, и другое совершенно неудивительно. Я уже рассказывал (https://t.me/parfentiev_club/2514), что Виктория Дергунова работала в МГЮА им. Кутафина на кафедре семейного права — и именно тогда, когда ею руководила та самая Екатерина Тягай, превратившая ее в рассадник феминизма. Когда (видимо, на самом деле, именно за это) Екатерину Тягай убрали с кафедры, перестала там преподавать и Дергунова.

На этом фоне, разумеется, уже не удивляют выступления Дергуновой на «воркшопе» по «домашнему насилию» в Вышке и даже на московском феминистском «фестивале гендерной грамотности» FemFest два года подряд — в 2020 и 2021 гг.

Кстати, в 2020 году она также преподавала на «Школе безопасности и благополучия» (вместе с теми же Поповой, Давтян и Ривиной), которую организовал тот самый феминистский FemFest при поддержке представительства ЕС в России». Истинность сделанных общественником заявлений можно без труда проверить, заглянув в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

В свою очередь нас очень интересует, знают ли другие соавторы депутата Лантратовой, что законопроект, под которым они готовы поставить свою подпись, готовили иноагенты, феминистки и лоббистки ЛГБТК и ЮЮ?