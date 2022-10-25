Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что Россия запросила у Секретариата Организации Объединённых Наций (ООН) статистику по движению зерна с территории бывшей УССР до конечного потребителя, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

"Сейчас страны Европы себя в самые нуждающиеся и голодающие запишут», — считает Евгения Д.

Многие пользователи поддержали решение Министерства иностранных дел РФ, поскольку зерновая сделка по вывозу зерна с территории бывшей УССР в бедные страны, которым угрожает голод, пошла не по заранее оговоренному плану.

«Лавров правильно всё сделал. Надо этих бандитов к стенке прижать. Пусть покажут всю документацию», — пишет Николай К.

«Правильно. Нужно контролировать все движения кораблей с зерном. Не удивлюсь, если оно вывозится исключительно на Запад», — написала Александра А.

Некоторые комментаторы убеждены, что Запад присвоил себе всё то зерно, которое предназначалось голодающим народам Африки. Граждане считают, что уже имеющихся в общественном доступе данных достаточно, чтобы сделать такой вывод.

«В Евросоюз зерно увезли, а обещали развивающимся странам. Это заранее было всем известно», — уверен Иван Г.

«По документации окажется, что ни одно судно с зерном не отправилось в Африку», — поделилась своим мнением Елизавета Г.

Часть людей сомневается, что ООН, которая находится на крючке США, даст России хоть сколько-нибудь вразумительный ответ на её справедливый вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

«Скажут, что потеряли все бумажки», — считает Ева А.

«Ой, да сейчас скажут, мол, накладные у главбуха, а главбух на больничном», — шутит Марина А.

«Так они и рассказали. Ясно же видно, что зерно ни до каких голодающих африканских детей не дошло. Но запрос сделать надо, посмотрим, как они юлить начнут», — пишет Макс П.

«Думаю, что в этот момент ООН отреагирует: «Я великий и слепой!» В очередной раз дискредитировав себя», — отметил Глеб М.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство должно было заранее предугадать такое развитие событий, ведь Запад никогда не отличался честным подходом, а в условиях нарастающего продовольственного кризиса в мире у него и вовсе обострились животные инстинкты.

«Подумаешь, отобрали у голодающих еду, зато в Париже будут булки печь без перебоев», — отметил Дмитрий Ю.

«Судьба продуктовой сделки под большим вопросом. Всему виной ложь со стороны Запада», — указывает Вероника З.

«Меж тем если эта сделка сорвётся, то в бедных странах развернётся гуманитарная катастрофа. И всё это вновь по вине Запада, который всасывает в себя все соки из окружающего его мира», — считает Геннадий О.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Напомним, 24 октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой о том, что Россия запросила у Секретариата Организации Объединённых Наций статистику по движению зерна с территории бывшей УССР до конечного потребителя.