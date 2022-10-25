Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что киевский неонацистский режим не намерен обострять конфликт на территории бывшей УССР вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Российский министр обороны Сергей Шойгу созвонился со своим британским коллегой и выразил обеспокоенность тем, что, по имеющейся информации, киевский неонацистский режим готовит на территории бывшей УССР провокацию с использованием «грязной бомбы». Несмотря на то, что Россия настойчиво просит западных хозяев Киева обратить на эту угрозу внимание, с той стороны делают вид, будто бы русские зря бьют тревогу и всячески пытаются усыпить внимание.

«Если два соседа дерутся, значит, у одного из них вчера гостил англичанин», — шутит Aliya A.

Многие пользователи считают, что уж кому-кому, а главе британского оборонного ведомства верить не имеет никакого смысла, поскольку он кровно заинтересован в том, чтобы Киев пошёл на самое жёсткое обострение, которое только возможно.

«Нашли кому верить!» — пишет Юрий И.

«А, ну раз Лондон заверил, значит, можно верить. Это прямо самые наши надёжные и искренние «партнёры», — написал Fedor N.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания только и делает, что разгоняет эскалацию на территории бывшей УССР, а значит, подобные заявления следует воспринимать с точностью до наоборот.

«Британия поставляет Киеву оружие и говорит, что тот не пойдёт на эскалацию? Ага, конечно. Их слова противоречат их же действиям», — заметила Эльвира Г.

«Знаем мы вашу помощь! Идите вы с ней в пешее сексуальное путешествие, джентльмены!» — провожает британское министерство обороны Александр Ш.

Часть людей полагает, что киевские власти в данном конфликте выступают лишь в качестве марионетки, а реальными противниками России выступают как раз таки страны — участницы НАТО, которые и толкают Киев к применению «грязного» ядерного боезаряда.

«Киев сам-то, может, и не пойдёт на такой шаг, но вот если его кто-нибудь подтолкнёт, то он даже не остановится», — уверена Камилла С.

«Киеву уже нечем эскалацию проводить — металла больше, чем живой силы, а живая сила перестаёт быть живой каждый день, каждый час. Поэтому у них остаётся последний шанс — ядерный взрыв», — указывает Александр К.

Ряд пользователей указывает на то, что лучшим решением со стороны властей Великобритании для урегулирования конфликта на территории бывшей УССР станет самоустранение.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Самым лучшим действием по регулированию конфликта со стороны Лондона будет не лезть в конфликт», — считает Камила Х.

«Лондон может помочь урегулированию конфликта только тем, что перестанет совать свой нос не в свои дела», — пишет Эмиль П.

«Если бы они никуда не лезли, то сейчас бы их страна не была в кризисе. А так уже достаточно поздно об этом думать», — поделилась своим мнением Людмила Е.

Напомним, 24 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в ходе разговора с главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу о том, что киевский неонацистский режим не намерен обострять конфликт на территории бывшей УССР.