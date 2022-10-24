Известие об обстреле ВСУ Каховской гидроэлектростанции обеспокоило пользователей соцсетей. Люди призывают действовать решительней и отвечать несоизмеримо большим числом ударов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На старт!

«Ублюдки киевского режима, я смотрю, совсем не боятся, что получат ответ на подрыв Каховской дамбы…» — заметила Анастасия Лазарь.

«Они (там на Банковой) хоть как-нибудь догадываются, что за ГЭС (не дай Бог, что-то повредят) им придется отвечать по полной?!» — рассуждает Майя Бирюкова.

«Может, уже пора ответить по Банковой?» — спрашивает Наталья Ковалева.

«Началось. Нужно усилить противовоздушную оборону», — считает Сергей Закиров.

«Надо останавливать и заглушить, зачем рисковать, от этих безмозглых можно всего ожидать! Стрелять не прекращают же, а есть там наблюдатели из МАГАТЭ?» — спрашивает Николай.

«Если ВСУ разрушат платину, то уж точно надо вдарить по Киеву, по всему Киеву. Все равно российского солдата хлебом с солью там встречать не будут», — рассуждает Дмитрий К.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

«ВСУ в срочном порядке нужно сделать какое-то громкое преступление и обвинить РФ, на фронте у них провал за провалом, а западные кураторы подгоняют, так что будут и дальше пытаться нагадить», — считает Лейсан Фарикова.

«Сволочи. Уже руки по локоть в крови. Всё им мало. Военнослужащие России выполнят все поставленные цели и задачи! Победа будет за Россией!» — отметила Ирина Петрова.

«Пока киевский режим не будет уничтожен, никакого мира для России не будет», — считает Дмитрий Ларин.

«Ну это они опрометчиво сделали! Ответка не заставит себя долго ждать! Киевлянам самое время покупать ласты», — считает Александр Самойлов.

«Объясните, каким способом технически можно прорвать дамбу Каховской ГЭС? Мозги надо включать: ГЭС рассчитана с запасом на ядерный удар. Или решено Херсон сдать?» — спрашивает Вячеслав Носков.

«Хорошо, что ГЭС строили в советские времена, а тогда строили хорошо, на совесть», — соглашается Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Bild, более 80 населенных пунктов находятся под угрозой возможного подрыва Каховской ГЭС. Ранее о том, что три из 19 ракет, выпущенных киевскими террористами из комплексов HIMARS и «Ольха», попали в Каховскую ГЭС, заявил представитель экстренных служб Херсонской области.

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