Экономическая и политическая обстановка в Тунисе в ближайшее время может привести к масштабному кризису. Политика президента страны Кайса Сайеда по объединению в своих руках всех ветвей власти постепенно приводит к распаду системы местного самоуправления и деградации целых отраслей государственной машины.

Элизабет Нурси. Мечеть, Тунис. 1911

С другой стороны, Тунис переживает не лучшие времена с точки зрения экономики. Власти страны не имеют средств, чтобы вовремя выплачивать зарплаты государственным служащим и просят МВФ о срочных ссудах и кредитах.

Недовольство действиями правительства и финансовые проблемы скапливались на протяжении последних лет, и нужен был лишь повод, чтобы недовольство прорвалось наружу. И повод появился, причём даже не один.

В конце сентября полиция Туниса провела серию рейдов в районе аль-Тадамон на востоке столицы. В ходе одной из операций был ранен местный житель Малик Селлеми. Спустя две недели он скончался в одной из местных больниц. По версии властей, Селлеми был задержан при попытке ограбления, попытался сбежать и неудачно спрыгнул с крыши, вследствие чего и получил тяжёлые травмы. Однако ряд СМИ обвинил в его убийстве полицию, которая в последнее время регулярно прибегает к неизбирательному насилию.

VOA Демонстрация протеста. Тунис

В пятницу, 14 сентября, в районе аль-Тадамон начались акции протеста, которые постепенно перекинулись на другие районы столицы.

В то же время протесты начались в городе Зарзарис на юге страны. Местные жители требуют от властей расследовать случаи смерти мигрантов, которые тонут в море при попытке попасть в Европу. Жители Зарзариса обвиняют власти в том, что они не стремятся расследовать обстоятельства смерти мигрантов и выгораживают местных чиновников, причастных к организации «миграционных рейсов».

К среде, 19 октября, два протеста встретились в городе Мокнин в центральном Тунисе. Таким образом, акции протеста охватили и юг, и север страны. Демонстранты перекрывают дороги, поджигают баррикады из покрышек и вступают в столкновения с полицией. Главными требованиями протеста стали отставка президента Сайеда и реформирование правительства страны.

Несмотря на то, что полиции удаётся сдерживать демонстрантов, арабские СМИ склонны считать, что протест только начинается. Многие издания отмечают, что именно район аль-Тадамон стал центром протеста в годы «Жасминовой революции» 2011–2012 годов. Начавшиеся в рабочем предместье тунисской столицы протесты привели к свержению президента Зейна аль-Абидина бен Али. Затем протест перекинулся на другие страны арабского мира, а последующие события положили начало «арабской весне».

M.Rais Демонстранты под Тунисским флагом. 2011

Стоит отметить, что Тунис — далеко не единственная страна арабского мира, которая сталкивается с протестами. Экономический кризис переживают такие страны, как Египет, Ливан, Ирак, Марокко и некоторые другие. Из-за аналогичных проблем лихорадит и Иран, который хоть и не является арабской страной, но сталкивается с такими проблемами, как рост цен, кризис политической системы.

Иными словами, Ближний Восток, как и 11 лет назад, вновь представляет из себя пороховую бочку. И пламя, которое может привести к взрыву, вновь разгорается в Тунисе.