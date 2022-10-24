Газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что происходит проработка личной встречи президента России Владимира Путина со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. При этом указывается, что «такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. Вообще, под такой утечкой есть определенные основания. Путин ранее, 14 октября, на саммите СНГ в Астане пригласил Алиева и Пашиняна провести такую встречу «в России в любом месте в любое время: в Сочи, в Петербурге, в Москве» и предложил согласовать дату.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

С момента подписания мирного трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения 20 ноября 2020 года прошло два года. За это время стороны неоднократно встречались в трехстороннем формате, были контакты и на других уровнях, работает комиссия на уровне вице-премьеров по делимитации и демаркации границы между двумя странами. Но нет конкретного результата, закрепляющего положение и соотношение сил в регионе после второй карабахской войны. На поверхности одна главная причина: стороны вводят позиции, не прописанные детально в соглашении 20 ноября 2020 года. Речь, прежде всего, идет о проталкивании Азербайджаном идеи создания так называемого Зангезурского коридора, связывающего его западную часть через территорию с нахичеванским анклавом. Ереван предлагает иной маршрут, и договориться с Баку по этому поводу пока не получается, что тормозит подготовку и подписание мирного договора между остающимися в конфликтном состоянии сторонами. Так, президент Алиев стал связывать открытие транспортного коридора с Нахичеванью и Турцией в обмен на разблокирование Лачинского коридора, связывающего оставшуюся часть Нагорного Карабаха с основной территорией Армении. Кстати, этим условием обуславливается и возможность нормализации отношений между Арменией и Турцией.

И дело не только в дипломатических стычках. На границе двух стран стали происходить вооруженные столкновения, которые Москве пока еще удается блокировать. При этом рассуждения о том, что разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе отвечает национальным интересам не только Баку и Еревана, провисают в воздухе. Всё это дает основания коллективному Западу заявлять о «провале» российской дипломатии на кавказском направлении и, как пишет эксперт из американского аналитического центра Института Хадсона Люк Коффи, «начать в Закавказье дипломатическую экспансию». В данном случае имеется в виду активное подключение в стремлении улучшить азербайджано-армянские отношения председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который выступал посредником в переговорах между Алиевым и Пашиняном в Брюсселе. На днях он сообщил, что главы Армении и Азербайджана вновь увидятся 15 декабря в Брюсселе на полях саммита «Восточного партнерства». До этого в Праге на саммите Европейского политического сообщества состоялись две встречи Пашиняна и Алиева: одна — с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и другая — с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

gov. am Никол Пашинян и Эммануэль Макрон

Итогом этого процесса является появление на границе между Азербайджаном и Арменией гражданской миссии Европейского союза, которая намерена отслеживать ситуацию, чтобы «в будущем предотвращать инциденты». В ближайшее время в зоне конфликта может появиться и специальная миссия ОБСЕ. Более того, фактом становится и то, что наряду с московской появляется и брюссельская посредническая дипломатическая площадка практически с одинаковой переговорной повесткой. Так Москве дают понять, что она утратила роль единственного внешнего модератора, а дальнейшее развитие событий по такому сценарию ведет к обозначению фактора противостояния в регионе уже на уровне Запад — Россия. Помимо этого, в движение пришел Иран, который проводит широкомасштабные военные учения на границах с Азербайджаном и Турцией. То есть ситуация в регионе начинает качественно меняться. Но дело не только в этом: Коффи утверждает, что «Запад разработал план по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией», детали которого пока не раскрываются.

Обозначена только идея: провести этот процесс без участия России. Но интрига тут в том, что Баку, заявляя, что инициатива брюссельских переговоров исходит от Еревана, не отказывается от таких переговоров и не дезавуирует их, исходя хотя бы из того, что существует факт сближения его дипломатических позиций с Москвой. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в частности, о фактической «смерти» Минской группы ОБСЕ и необходимости учета новых реалий после войны 2020 года вроде бы укладываются в логику азербайджанской дипломатии. Разъяснений по этому поводу со стороны Баку пока нет, а образовавшуюся дипломатическую нишу стал занимать ЕС, не скрывающий планов в условиях развития кризиса на территории б. УССР начать активное проникновение в Прикаспийский регион. Пока в «сухом остатке» следующее. Армении удается выстраивать на путях нормализации отношений с Азербайджаном по сценарию московских соглашений барьеры с помощью западной дипломатии. Баку не удается зафиксировать победный статус-кво на уровне устойчивого мирного договора.

Что касается Москвы, то в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот Путин в очередной раз призвал лидеров Азербайджана и Армении «неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям». В ноябре в Ереване пройдет ежегодный саммит Организации Договора о коллективной безопасности, а сейчас в зоне противостояния могут появиться наблюдатели ОДКБ. Это шаг к новому решению проблемы. Будем ждать, что дальше.