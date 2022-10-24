Ситуация с санкциями заставила по-новому взглянуть на некоторых российских (во всяком случае юридически) олигархов и их семейства. Одни рванули в европейский суд доказывать русофобствующим западным политикам, что они-то «хорошие русские», а другие публично рассказывают, что они уже, мол, полгода как мигранты и киевскому режиму чуть ли не лепшие друзья. При этом у таких «мигрантов» в России — бизнес, доходы, но «вы не понимаете, это другое». В этот раз отличился Александр Ожельский — сын олигарха Михаила Фридмана, который «прославился» своими жалобами на то, что из-за блокировки счетов он не может заплатить в лондонском ресторане и вынужден питаться дома. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР И дали ему целую бочку варенья, да целую корзину печенья!

Напомним, 20 октября 2022 года киевский режим обнародовал список граждан России, в отношении которых введены санкции. В список попал российский миллиардер Михаил Фридман и его сын — Александр Ожельский. Чуть позднее в видеосервисе американской корпорации Google появилось обращение Ожельского, в котором тот на английском языке заявил, что он не согласен с санкциями в отношении себя, на территории б. УССР у него родственники, и всячески попытался дистанцироваться от России, также заявив, что с февраля 2022 года живёт в Дубае.

Припадая в убогом пардоне перед лицами, которые ввели санкции, сын Фридмана попросил их отменить. Но, судя по комментариям под обращением, поведение Ожельского не нашло поддержки не только в России, но и в Киеве.

Казалось бы, какой-то сын какого-то бизнесмена слёзно просит снять с него санкции, ну и что тут такого? Всё так, если бы не одно «но». Что Ожельский, сидящий в Дубае, что живущий в Лондоне Фридман зарабатывают в России и на жителях России, при этом пытаясь на словах всячески дистанцироваться от РФ. Более того, ещё в начале специальной военной операции РФ на территории бывш. УССР Фридман, как топ-менеджер компании LetterOne, разослал письмо сотрудникам, в котором осторожно высказался по ситуации и напомнил, что он-де родился на территории бывш. УССР и родители его до сих пор граждане оной. Позднее пошли слухи о переводе в Киев 150 млн долларов США, которые официально олигарх не комментировал.

В рейтинге журнала Forbes («Рейтинг российских миллиардеров — 2022») уроженец Львова Михаил Фридман занимал шестое место с состоянием $ 11 800. На момент составления рейтинга в список его активов были включены крупные российские и иностранные компании: «Альфа-банк», X5 Retail Group (российские торговые сети «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик»), крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall DEA, холдинг VEON (сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», «Киевстар», сотовые операторы в ряде других стран). Несколько лет назад LetterOne, в совет директоров которого входил Фридман до санкций, планировала покупку американской нефтегазовой компании, но власти США разрешения на сделку не дали. Актуальный список активов олигарха не раскрывается, но известно, что он пытается в европейском суде оспорить санкции, а последние свои комментарии иностранным СМИ он давал, проживая в Лондоне.

Носик, Антон Борисович Михаил Фридман

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Тут нелишним будет напомнить ещё некоторые факты. LetterOne фигурировало в расследовании ИА REGNUM о поставке оружия киевскому режиму из США.

Но вернёмся к сыну Фридмана — Александру Ожельскому, который пытается в своём слёзном обращении убедить то ли Зеленского, то ли европейских составителей санкционных списков в том, что он «свой» для них. Вот только возникает вопрос — а как же бизнес в России, который всё ещё числится за Ожельским?

Бизнес-активы Ожельского

В 2020 году Forbes упоминал, что сыну олигарха Фридмана — Александру Ожельскому принадлежит компания «ЭсЭф Девелопмент».

В ЕГРЮЛ на сегодня есть ООО «ЭсЭф Девелопмент», созданное в августе 2019 года, которое принадлежит Александру Михайловичу Ожельскому (50% доли), Владиславу Шачневу и Сергею Бурдаеву. Последний числится директором компании, которая вполне себе действующая, в стадии ликвидации не числится. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля напитками. По данным ФНС России, за 2021 год выручка ООО составила 171,575 млн рублей против 119,66 млн рублей при чистой прибыли 21,7 и 16,6 млн рублей.

Бурдаев и Шачнев являются бизнес-партнёрами Ожельского и по ряду других компаний.

Также ООО «ЭсЭф Девелопмент» (ранее называлось ООО «Сиксфигурс Девелопмент») владеет долями в трёх юрлицах: 100% доли в ООО «Эсэф Тридент» (создано в ноябре 2020 года, выручка 2021 года — 12,8 млн рублей), ООО «Эсэф Смоки» (создано в ноябре 2020 года, выручка 2021 года — 9,6 млн рублей) и ООО «Эсэф прямые инвестиции» (ранее называлось ООО «Сиксфигурс прямые инвестиции»). Последнее учреждено в ноябре 2020 года, совладельцем является Владимир Темкин (в ЕГРЮЛ числится начальником регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»). Директором ООО «Эсэф прямые инвестиции» фигурирует сам Ожельский.

Цитата из видео «Reaction to Ukrainian sanctions» пользователя Alexander Ozhelskiy Александр Ожельский

В свою очередь ООО «Эсэф прямые инвестиции» является владельцем компании «Васко», что торгует одноимёнными протеиновыми батончиками. Образовано ООО «Васко» в марте 2021 году, а уже в конце сентября 2022 года в отношении неё ввели наблюдение — первый этап в процедуре самобанкротства.

За Ожельским в ЕГРЮЛ также числятся ООО УК «Альянс» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, он же и директор актива, совладелец — бизнесмен из Приморского края Павел Беленец), 50% доли в ООО «Эсэф Консалтинг» (совладельцы — Шачнев и Бурдаев), 50% доли в «Эсэф Пропертис».

Все компании, где фигурирует Ожельский, — действующие, в стадии ликвидации не числятся.

Таким образом, мы видим, что Ожельский, как и иные сбежавшие из России «бизнесмены», не забыли про запасной аэродром в виде действующего бизнеса на оплёванной ими Родине.