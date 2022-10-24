Информация, согласно которой бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства, вызвала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

«Рекорд за рекордом! Одна 44 дня в премьерском кресле, другой ещё только одной ногой зашёл в гонку за это кресло, как уже из неё вышел», — отметил Евгений В.

Подавляющее большинство пользователей в своих комментариях выразило сожаление по поводу выхода Джонсона из гонки за кресло премьер-министра, поскольку такой яркий политик мог снова разбавить унылое политическое болото Великобритании своими скандальными выходками.

«Вот сейчас обидно стало! Что? Цирка не будет?» — удивился Дмитрий К.

«А я думала, что он пострижётся, похудеет и как явится опять весь такой… очень жаль», — пишет Светлана Ф.

«Мне даже жалко его стало. И себя жалко стало, что за всем этим дурдомом наблюдать не придётся. Походу, правящие круги Великобритании наконец-то взялись за голову», — предполагает Александр И.

Некоторые комментаторы предположили, что Джонсона просто попросили по-хорошему, чтобы он снял свою кандидатуру, иначе его бы ждали серьёзные последствия.

«Джонсону намекнули просто, чтобы даже не пытался обратно влезть в политику. Ему туда дорога закрыта отныне», — уверен Павел В.

«Джонсон не смог в первый раз. Вот его и попросили снова не наступать на те же грабли», — пишет Алексей П.

Часть людей полагает, что Джонсон мог принять такое решение совершенно самостоятельно исходя из той плачевной политической и экономической ситуации, в которую кубарем скатывается Великобритания.

Number 10 Борис Джонсон

«Боря не такой глупый оказался. Голова сработала, что ловить, кроме проблем, нечего», — считает Николай С.

«Джонсон, видимо, посмотрел, что готовится, и принял самое разумное в его жизни решение — сойти с дистанции», — поделился своим мнением Николай С.

Ряд пользователей сетует, что кресло премьер-министра Британии не достанется Джонсону, ведь при его правлении начали дышать полной грудью все противники западного мира. Его неумелая игра в политика позволила ослабить Великобританию, запустив тем самым процесс её полного самоуничтожения.

«А жаль. Надо бы клоуна премьером. Чтобы сам развалил Великобританию. А индус, чего доброго, ещё вытянуть сможет островок. Это нам не надо», — пишет Олег Б.

gov.uk Риши Сунак

Нашлись и те, кто уверены, что без Джонсона «лёгкой прогулки» остальному миру не видать, а в выигрыше могут оказаться всё те же Соединённые Штаты Америки, которым не выгодны сумасбродные, но в месте с тем и бунтующие против гегемона британские политики.

«Блин, если индус возьмёт верх, это будет означать, что Англия пала под напором западных банкиров. Как бы мы ни относились к Джонсону, но он боролся за классическую Великобританию, которую при всех её минусах действительно можно было называть великой. Америка съест сначала Европу, а Великобританию оставит на закуску», — написал Иван Ч.

Напомним, 23 октября телеканал Sky News опубликовал материал, согласно которому бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства.