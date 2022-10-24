Стычки с правоохранителями, которые произошли в ходе протестной акции в Кишиневе, стали поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Протестующие изъявили желание провести бессрочную акцию на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства в Кишинёве и даже подали соответствующий запрос к властям. Руководство республики ответило на такую просьбу отказом, сославшись на то, что в этом месте проходит ярмарка аграриев, а значит, демонстрации там никакой провести не получится.

Как это ни странно протестующие на отписку молдавских властей наплевали и начали запланированное шествие к зданию правительства, где их уже ждали полицейские. В результате произошли столкновения: ряд протестующих пытался прорвать заградительный кордон, но правоохранителям удалось выцепить из толпы зачинщиков, что не позволило стычке перерасти в побоище.

Цитата из: Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022 Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022

Цитата из: Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022 Полиция разгоняет мирный протест. Молдавия. 23.10.2022

«Демократия во всей красе!» — подметил Стас М.

Многие пользователи пришли к выводу, что аналогичные действия со стороны российских полицейских в «цивилизованном» мире вызывают безумную истерику. В случае же с Молдавией складывается ощущение, что все как будто закрыли на происходящее глаза.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

«Как-то не очень демократично они с людьми обращаются. Куда, интересно, смотрят правозащитники?» — спрашивает Марк С.

«А потом они все хором орут, что только в России есть задержания и разгоны демонстраций», — пишет Елизавета Л.

«Где все вопящие о жестокости российской полиции на митингах? Где ваши либеральные и общечеловеческие возмущения и осуждения? Или платят только за хаянье всего российского?» — интересуется Андрей А

Некоторые комментаторы отмечают, что это уже не первые столкновения с полицией в центре Кишинёва, а значит, народ действительно настроен негативно по отношению к президенту Молдавии и правительству республики.

«Кишинёв продолжает бунтовать. Настолько, видимо, они возмущены политикой своих властей», — написала Анна Б.

Цитата из: Массовые аресты и задержания. Репрессии против протестующих. Молдавия. 23.10.2022 Массовые аресты и задержания. Репрессии против протестующих. Молдавия. 23.10.2022

«Если такая толпа вышла на улицу, то значит, что Санду явно облажалась. Ну в любом случае исход такой был ожидаемым, потому что прозападной марионетке плевать на свою страну», — отметил Марат П.

«Люди не хотят быть зависимыми от Европы, и они против такой политики Санду», — считает Елизавета Г.

Часть людей сомневается в том, что народ Молдавии может хоть что-нибудь изменить к лучшему своими уличными протестами. Другие же уверены, что вода камень точит. Тем более что скоро экономическое положение республики значительно ухудшится.

«Сизифов труд. Колониальную администрацию Майи Санду проблемы аборигенов не волнуют», — поделился своим мнением Василий Г.

«А ведь протесты в Молдавии только начинают набирать обороты», — отметила Эльмира Я.

«А что зимой-то будет?! Уже боюсь представить, как Европу захлестнёт волна протестов», — пишет Богдан Г.

«Смотря на ситуацию там, важно не допустить такое же у нас. Властям местным это на заметку. Всё надо делать ради людей и для людей!» — указывает Владимир П.

Напомним, 23 октября ТАСС сообщил, что в Кишиневе возобновились протесты с требованием отставки президента республики Майи Санду и правительства, во время которых произошли стычки между протестующими и представителями правопорядка.