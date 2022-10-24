Заявление президента Индийской палаты международного бизнеса Манприта Сингха Наги о том, что автомобильные производители Индии в данный момент оценивают конъюнктуру на российском рынке, поскольку намерены на него выйти, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Они сейчас изучают рынок. Например, Махиндра (Mahindra Group) — они уже присутствуют на рынке в регионе с тракторами и другой сельскохозяйственной техникой, так что они уже торгуют с Россией и соседними странами», — заявил президент Индийской палаты международного бизнеса.

«Ну, хотя бы одно радует — чиновники с «Мерседесов», БМВ и т.д. пересядут на электромобили Уганды и на индийские «Махиндры», — отметил Загир Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что отношения между Москвой и Дели выходят на новый уровень. Такие тесные отношения хорошо влияют на обе стороны, а значит, процесс экономического взаимодействия необходимо развивать.

«Значит, это будет только на пользу нашей стране, что очень хорошо и правильно!» — поделилась своим мнением Таисия И.

«Наше партнёрство с Индией, как и с другими странами азиатско-тихоокеанского региона выходит на новый уровень», — указывает Владимир П.

Некоторые комментаторы отмечают, что индийским автопроизводителям в значительной степени принадлежат многие знаменитые европейские марки.

«Что, будем теперь ездить на «Ягуарах» и «Ленд роверах»? Они вроде давно уже индийские», — пишет Александр С.

«А в чём прикол? Большинство индийских марок это всё те же французские «реношки» с другим шильдиком. Они и у нас в России были точно такие же. Шило на мыло меняем?» — интересуется Иван А.

Часть людей полагает, что индийские производители могут насытить российский рынок своими грузовой и сельскохозяйственной техникой. Другие же уверены, что Россия может обеспечить себя всем необходимым сама, без участия Индии.

«Нам нужен грузовой транспорт, специализированная сельскохозяйственная техника, конвейеры, и не ради дружбы, а по конкурентным ценам. Главное, рассчитанные на девять месяцев зимы, а не выставочные. Надо прицениться», — считает Ева А.

MarcelX42 Трактор Mahindra

Ряд пользователей указывает на то, что российский автопром и так переживает не самые лучшие времена, поэтому не стоит усугублять его положение импортными автомобилями.

«А у нас что, своих автомобилей и грузовиков что ли нет? Вы серьёзно? Все конкуренты ушли — самое время развивать свой автопром, а эти продажные изменники опять за своё! Да что же ты делать-то будешь?!» — возмущается Никита У.

Нашлись и те, кто считает, что сельскохозяйственная техника и грузовики имеются в распоряжении союзной Белоруссии, так что России не с руки, чтобы на нашем рынке возникли марки индийского автопрома.

«В Белоруссии будет покупать всё, что нужно из сельскохозяйственной техники, а легковушки мы и так сами производит. Просто свои аппетиты топ-менеджерам АвтоВАЗа следует поумерить и тогда всё у нас сложится», — уверен Антон Ф.

Напомним, 23 октября президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги заявил РИА Новости в кулуарах экспортного форума «Сделано в России» о том, что автомобильные производители Индии в данный момент оценивают конъюнктуру на российском рынке, поскольку намерены на него выйти.